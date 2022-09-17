從事音樂相關工作的你，是否正在找尋一個輕鬆將歌曲人聲與背景伴奏分離的工具呢？那麼這款 StemRoller 分離歌曲人聲和背景伴奏軟體你一定會喜歡！StemRoller 是一款免費開源應用程式，能從任何歌曲中分離出人聲、鼓、貝斯、背景伴奏、其它 5 種音軌，最特別的地方是我們可以在軟體上，搜尋 YouTube 音樂影片直接進行處理，真的超方便，有需要的朋友趕緊收下吧！更多歌曲分離工具，可參考這篇：SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具！

StemRoller 使用介紹

首先請先進到 StemRoller 官網，便可選擇你要下載 Windows 或 Mac 版本。

下載好並解壓縮完成後，便可點選「StemRoller」開啟軟體。

開啟 StemRoller 軟體後，我們便能在上方的搜尋欄上，輸入你要找的 YouTube 音樂影片關鍵字，或者你也可以點擊下方的「select a local file」上傳你要處理的音樂檔案。

找到你要的 YouTube 音樂影片後，點擊後方的「Split」軟體就會開始自動幫你進行歌曲分離。

處理完成後，便可點擊「Open」開啟內有 bass（貝斯）、drums（鼓）、instrumental（背景伴奏）、other（其它）、vocals（人聲） 5 個 WAV 音檔的文件囉！對於從事音樂工作或想自製卡拉 OK 伴奏音樂的朋友，趕緊點擊下方連結試試這款方便的 StemRoller 軟體吧！

StemRoller：https://www.stemroller.com/

