Shrink media 超方便的免費線上圖片壓縮器，支援 PNG/JPEG/JPG/WEBP 格式！

你在找尋一款能無損圖片壓縮的好工具嗎？那麼這個 Shrink media 線上圖片壓縮器你一定會喜歡！Shrink media 是一個免費線上工具，操作非常簡單，只要將圖片拖曳或上傳到網站中，就會自動幫圖片快速進行無損壓縮，最大可放置 5000 x 5000 像素圖片，使用者還能自行調整圖片的壓縮品質與大小、並支援 PNG/JPEG/JPG/WEBP 四種圖檔格式，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯免費圖片壓縮工具，請參考這篇：PPDuck 圖片壓縮工具！（Windows、Mac）

Shrink media 使用說明

Shrink media 超方便的免費線上圖片壓縮器，支援 PNG/JPEG/JPG/WEBP 格式！

進到 Shrink media 網站後，便可將圖片拖曳或點選 Upload Image 上傳到網站中，最大可上傳 5000 x 5000 像素圖片，支援 PNG／JPEG／JPG／WEBP 四種圖檔格式！

Shrink media 超方便的免費線上圖片壓縮器，支援 PNG/JPEG/JPG/WEBP 格式！

圖片上傳後，便可看到原圖（左）與網站預設好的 50% 品質以及縮小至 75% 尺寸圖片效果（右），這網站不錯的地方就是會直接顯示圖片壓縮後的前後差異資訊，可以讓你快速查看圖片壓縮後的圖像容量大小、節省督少容量以及前後壓縮解析度大小。

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若想要保存圖片最佳壓縮品質，小編建議大家可以把圖片品質設定調整至 80% 至 90% 之間，想下載原尺寸圖片的話，則可以將尺寸調整為 100% 即可，調整好圖片也確定沒問題後，便可點選「Download」將圖片下載到電腦中保存囉！有需要的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 Shrink media 網站使用看看吧！

Shrink media：https://www.shrink.media/

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