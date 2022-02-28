如何快速設計出一張具有藝術風格的幾何形圖案？交給 Circles.Gallery 幾何形藝術圖案產生器就對啦！Circles.Gallery 是一款免費線上工具，可讓你製作出非常有藝術氣息的幾何形圖案，所有圖案都是由圓形、三角形、正方形、弧形等構成，但卻能呈現各種不同精美樣式，網站還提供工具可讓你慢慢設計，若嫌麻煩也有隨機產生按鈕讓你選擇，當你製作完成後，就能將圖片儲存到電腦中做使用囉！更多幾何形圖案產生器，可參考這篇：Cool Backgrounds 背景產生器！

Circles.Gallery 使用介紹

進到 Circles.Gallery 網站後，你就能看到網站隨機生成的幾何形圖片，左側工具欄中，可讓你手動調整圖片各種細節，向是可以設置圖形、主背景色、圖形重覆程度、密度、間距、邊框、陰影等。

點選「Grid size」的話，有多種圖形尺寸讓你挑選。

若你沒有配色靈感的話，可在「Select a color scheme」中，找到多種不同的配色方案。

當然若你什麼都不想做，就點選上方的「隨機產生」按鈕，讓網站幫你做選擇，確定圖案是你想要的話，便可點選右下方的「Download」進行下載。

接著選擇「Reqular Quality」再點擊「Continue」，若你想要高解析度圖片，可以考慮進行付費。

最後再點選「Downlaod」便可將圖檔下載到電腦中做使用囉！對於喜歡幾何形藝術圖案的朋友，趕緊點下方連結前往製作一張吧！

Circles.Gallery：https://www.circles.gallery/create