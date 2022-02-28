FB 貼文模板

社群媒體素材哪裡找？不同的社群媒體有不同的型態與模式，要製作貼文有沒有好用的工具？最近小編發現 VistaCreate 這款免費工具，不論是 Facebook、Instagram 還是 YouTube 都能夠讓你輕鬆產生貼文、限動或影片素材，為什麼可以輕鬆產生貼文呢？因為它內建大量的 FB、IG 及 YouTube 模板，因應不同的發文形式有不同的模板可以用，套完版型後，只需要更改為我們需要的文字內容就可以快速產出美美的社群貼文！而且 Android、iOS 系統還有專屬 APP，即使在手機上也能輕鬆操作。

IG 貼文模板

進入 VistaCreate 首頁後，就能夠看到許多 IG、FB 的版型，點擊進去就能夠開始建立貼文。

FB 貼文模板

或者再往下方滑動，可以查看 VistaCreate 內建的模板樣式縮圖，找到自己喜歡的直接點擊進去就可以啦。

YouTube 封面模板

找到自己喜愛的模板樣式之後，就能夠看到上方的編輯頁面，左側是現成的模板，不需要考慮美編、設計，直接找到自己喜歡的模板就能夠進行編輯。

貼文產生器

不論是文字、圖片、音樂、背景等通通可以自己替換，不過字型的部分大多支援英文，中文的部分可以自己下載到電腦之後用編輯軟體解決。

貼文素材

編輯完成後，要下載必須登入帳號才行，支援 Google、FB 及 Apple 帳號快速登入。

Vista create

下載格式有 JPG、PNG、PNG 透明背景、PDF 標準、PDF 印刷及 MP4，選擇完畢後點擊 Download 就可以啦。非常適合要發射群貼文卻沒時間、預算請美編、設計的朋友，連結放在下方，收藏下來天天都能快速產出每美的貼文。

https://create.vista.com/

下載：
VistaCreate ( Google Play 下載 )
VistaCreate ( App Store  下載 )

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