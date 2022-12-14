ImageSplitter 超方便的 IG 九宮格切割工具，一秒讓你的 IG 貼文更吸睛！

最近是否在 Instagram 上常看到超吸睛的九宮格貼文排版，但你卻不知道怎麼用嗎？就讓小編推薦這款 ImageSplitter 超方便的 IG 九宮格切割工具給你吧！ImageSplitter 是一款免費線上工具，只要上傳你要切割的照片，選擇你要分割的格子數量，要 2x2、3x3、4x4 或以上都行，下載後會給一個 ZIP 壓縮檔，按照片上的數字依序上傳到 IG 上，這樣好看的九宮格貼文排版就出來囉！有 IG 照片下載工具嗎？請參考推這篇：Snapinsta 最佳 IG 照片影片下載工具！

ImageSplitte 使用說明

ImageSplitter 超方便的 IG 九宮格切割工具，一秒讓你的 IG 貼文更吸睛！

進到 ImageSplitter 網站首頁，點選「Upload Image」後，你可以選擇上傳圖片或拖曳圖片到虛線框框中都行。網站支援 peg、jpg、bmp、png、gif、ico 圖檔格式，檔案最大不可以超過 10 MB。

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圖片上傳後，網站預設是 3x3 的格子，若你要增加或減少格子數量，可透過左側的「+」、「-」按鈕來增加或減少。

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格子數量調整好後，你就能在「Images format」的地方，選擇你要 JPG、PNG、GIF 圖檔下載格式，並按下「Split Image」按鈕。

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接著點選「Download Image」就能取得該圖片的 ZIP 壓縮檔。

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解壓縮後，開啟檔案後便可看到數字排列好的 9 張小正方形圖片。

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接著我們只要在你的 IG App 上，依序按著圖片的數字一個一個上傳後，你就會獲得一個好看又有設計感的九宮格貼文排版囉！對於想讓你的 IG 貼文排版更吸睛的朋友，趕緊點擊下方連結前往 ImageSplitter 網站製作吧！

ImageSplitter：https://postcron.com/image-splitter/en/

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