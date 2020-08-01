身為多才多藝、無所不能的社群小編，在製作素材時總有們梗的時候怎麼辦？今天要與大家分享的是小編良藥 Pixteller，內建多種社群媒體圖片素材模板，包含 Facebook、IG、Pinterest、YouTube、IG 限動、Twitter 等，每一種社群媒體的貼文類型就會影響到圖片比例，光是記得所有的比例與尺寸大小就相當麻煩，Pixteller 除了擁有大量現成素材外，還幫我們解決了尺寸與大小問題，小編們只要改成自己的文字與內容就可以馬上用囉，而且還免費無浮水印，支援線上編輯器功能，各位小編們趕快收下這款工具吧。你也可以參考：Canva 臉書封面照片產生器，友善工具快速上手

其實 Pixteller 不只是提供社群媒體的圖片素材而以，還能夠用它來製作卡片、海報、動畫、影片等，而今天小編就先聚焦在社群媒體的部分，甚下的大家可以自己去玩玩看。

不論你是什麼社群媒體，都可以在 Pixteller 找到對應的模板與素材，這裡就用大家經常用的 Facebook 貼文。

點擊進去後就能看到豐富的模板啦，這裡 Pixteller 給的圖片比例是 2:1，尺寸大小是 1200 x 630，找到自己享用的模板後，點擊作下方的 USE 可以進入編輯模式。

在開始編輯前，一定要登入會員，可以用 FB、Google 帳號一鍵登入。

登入後就可以在線上進行編輯，模板裡面所有的元素，包含你所看到的所有圖片、圖層、文字通通可以變動及調整。

文字的部分字體、大小、位置、顏色、排版、粗細、角度通通能夠調整，唯一美中不足的地方就是雖然支援很多字體，不過沒有一款是支援中文的。這裡唯一的解法就是先位文字保留空位，下載到電腦中在用自己的圖片編輯器上文字。

可以透過內建的圖片、icon 搜尋並一鍵加入，相當方便，當然你也可以上傳自己電腦中的圖片、照片素材。

圖示、圖片或文字的透明度也能夠在上方的工具列調整，全部調整完畢之後，點右上角 Download 即可。

最後再次點擊 Download 就可以啦，下載圖片格式只支援 PNG，若想下載 JPG、PDF 或 WEBP 需要升級為付費會員才可以，不過我個人覺得 PNG 就夠啦，你可以自己轉檔，最重要的是下載之後沒有浮水印唷，小編們趕快點過去看看有沒有符合自己文案的圖片素材模板吧。

Pixteller：https://pixteller.com/templates