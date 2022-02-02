VIVIPIC

需要製作海報、電商商品照、社群貼文？有沒有現成模板？一般這種模板網站大多是英文或簡體字網站，最近小編發現 VIVIPIC 海報模板網站，最難得的就是他裡面所有模板的字體都是「繁體中文」，所以不會有缺字問題，而且完全免費使用，最後還提供 PNG 及 JPG 高畫質圖片下載，是可以直接印出來用的大圖，完全沒有任何浮水印，可以說是目前看過最強大的海報模板庫，不論你是行銷人員、經營電商、製作社群貼文...通通可以輕鬆做出設計感十足的海報。喜愛日本風格海報的朋友，我們曾經介紹過 editorAC 線上海報製作，也是一個不錯的海報製作工具唷。

VIVIPIC

進入 VIVIPIC 首頁後，點擊開始製作就能夠進入編輯頁面啦。如果不知道自己要做的圖是什麼尺寸的話，在此頁面往下滑可以立馬找到，例如：IG 貼文、IG 限動、FB 貼文、YouTube 封面等。

社群貼文模板

進入編輯後台之後，左側就有無數的模板可以直接使用啦，不論是特價促銷、新品上架、節慶模板都相當充足，完全不會輸給專業的平面設計師啊。

海報模板下載

點擊模板之後，裡面的所有元素都是可以替換的，例如：文字、圖片、插圖等，位置、大小也都可以自由移動。頁面尺寸、圖片背景也可以在右側自由調整。

YouTube 封面模板

除了基本的線條之外，VIVIPIC 也內建了許多電商專用的圖片素材在左側，不用跳離到其他視窗，點一下就能夠一鍵插入。

電商模板

特價促銷模板

圖片編輯完成之後，需要登入會員才可以下載圖片，可以用 Google 帳號快速註冊。

IG 貼文模板

圖片畫質最高可以調到 3 倍，檔案類型有 PNG 和 JPG 兩種可以挑，最後點擊下載就可以儲存到電腦裡面啦。

IG 限動模板

至於圖片尺寸 3 倍是多大呢？小編實際下載之後是 3240 x 3240，要看你選的模板比例會有所不同，以上提供給大家參考啦，整體來說我覺得是目前最強大的海報線上製作網站，連結放在下面給各位收藏起來啦。

傳送門：VIVIPIC

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VIVIPIC 線上平面設計工具，電商 / 商品優惠 / 文宣超大量高品質模板免費用 參考資料

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