辦活動需要海報，靈感被炸乾了怎麼辦？最近小編發現一個不錯的日本線上模板庫 editorAC，它是由 AC Works 所提供的服務，公司旗下服務相當多，像是 PhotoAC、illustAC 等都是它們家所提供的服務，editorAC 內建豐富的設計模板，像是：名片、傳單、海報、簡報、網頁橫幅、YouTube 封面、旗幟等模板應有盡有，而且提供大家免費下載，非常推薦給從事美編相關工作的朋友，把如此佛心的免費資源收下吧。

雖然是日本公司的網站，不過網頁有提供中文，可直接在上方搜尋欄位輸入自己在尋找的模板關鍵字。

也可以往下滑，從模板分類裡面尋找。

小編以「海報模板」作為示範，點擊進去分類之後，可以看到密密麻麻的現成海報模板，直接點擊就能夠開始編輯。

點擊後按下「編輯此模板」就可以開始線上編輯啦。

模板裡面所有的元素都能夠編輯，像是文字、圖形、大小、位置、顏色等，最令我印象深刻的是，由於是日本網站，因此裡面有很多現成的美美的日文字型，可以直接套用在中文上，比起一般大陸的海報製作網站只有簡體中文，日文字體本身部分支援繁體字，而且又相當好看，喜愛字體的朋友搞不好還可以在這裡發現不曾用過的好用日文字體。

左側有現成的圖片資源可以用，若找不到自己喜歡的，或者要押公司、活動 LOGO 也可以從電腦上傳圖檔。

都編輯完成後，點擊左上方「下載」就可以儲存到電腦囉。前提是必須成為 editorAC 會員才可以，沒有會員的朋友可以免費註冊一個。

下載格式有 PNG、JPG 及 PDF 能夠選擇，如果是要印刷出來的，下面大小一律建議拉到最大。

下載到電腦後開啟看一下尺寸，我示範的這個大小為 3369 x 4764 算是相當高品質的圖檔，而且沒有任何浮水印在上面，整體來說相當不錯，連結放在下方，有需要的朋友趕快去試用看看吧！

傳送門：editorAC