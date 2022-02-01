POSTER I LOVE

辦活動輪到你做海報，有沒有可以臨時抱佛腳的工具？我挑了最近發現還不錯的 POSTER I LOVE 線上海報製作工具，擁有現成的設計海報模板，像是萬聖節海報、徵人海報、講座海報通通應有盡有，而且完全免費下載，不需要登入、免註冊就可免費下載，最重要的是下載下來的圖片還是印刷級的尺寸，支援：PDF、PNG 及 SVG 格式，滿適合學生、上班族、業務、行政人員、校方等...辦活動使用，有需要的朋友請趕快收下吧。這個網站模板找不到你可以用的？那 90 設計海報設計網站肯定能夠滿足你。

免費海報設計 app

進入 POSTER I LOVE 之後，直接從左方的模板找現成版型來修改，如果找不到可以直接輸入關鍵字。

designcap 線上免費製作海報

想要在海報裡加入圖片素材，也可以從左側的「圖片」欄位直接插入，這樣就不用在另開新頁面找圖庫啦。

免費海報模板

模板裡面的字體、圖片素材通通可以自由編輯，不過國外的網站通通有一樣的毛病，就是雖然有字體可以選擇，不過支援中文的不多。此外，字體顏色、大小、位置皆能變更沒有問題。

POSTER I LOVE

比較特別的是，POSTER I LOVE 還有附一個快速製作 QRCode 功能，很多海報都會透過 QRCode 附上網址資訊，只需要再左側欄位輸入網址就會立即產生 QRCode，還可以自訂顏色跟樣式，直接插入海報中。

活動海報設計

全部都調整完畢後，點擊下載就可以啦，提供 PNG、PDF 及 SVG 三種格式能夠下載，直接點擊格式按鈕就可以儲存圖片囉。

線上海報製作

儲存的圖片還是超大尺寸，拿來印刷輸出後不會糊糊的，品質相當高！以上功能通通不需要登入 POSTER I LOVE 就能用，不過若是登入的話，就能夠享有「雲端儲存」功能，下次登入帳戶就能夠看到自己編輯過的海報歷史記錄，連結放在下方，有需要的朋友立馬收下囉！

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POSTER I LOVE 免費海報設計模板，具備線上編輯功能，提供 PNG / PDF / SVG 高畫質免費下載 相關文章

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