Altas Wallpaper 質感 100 分的世界地圖桌布，每個國家都在我的手掌心！

2018-05-08 01:20:35 9M87
Altas Wallpaper iPhone 好看桌面 地圖製作

有一張個性化的手機桌布，我不知道對大家來說是不是重點？但是有一張好看、高質感的手機桌面，絕對會帶給我們好心情，畢竟是自己看得順眼的東西～也許心情會比較好吧，今天要來跟大家分享 Altas Wallpaper 地圖，其實 Altas Wallpape 的本業是製作海報，把地球上的任何地點製成獨特的客製化地圖海報，這個風格獨特的海報，讓地圖呈現出線條輪廓，因為風格實在太獨特，因此不少人把它設定成手機桌面，在 Altas Wallpaper 官網上也衍生出手機桌布產生器，根據不同型號輸出不同的尺寸，甚至後來還出了 App 專門製作桌布！


Altas Wallpaper iPhone 好看桌面 地圖製作
△ 今天就拿網頁版的來做示範吧！進到首頁後會直接看到一個製作好的成果範例圖，我們點擊下方 Start designing 開市設計屬於自己的世界地圖吧！

質感桌面 iPhone X

△ 左方可以輸入自己喜歡的地點，輸入語言還是以英文為主，因為我來自宜蘭，所以我選擇把宜蘭放在地圖的正中央，下方有地圖顏色可以更換，右邊是成果預覽圖，顏色調整都可以在右邊看到，對於地圖位置如果真的沒有想法的話，可以選擇輸入欄位右方的 Random，就會隨機產生一個地點給我們啦！

質感桌布 下載

△ 最後一個步驟是選擇手機的型號，欸為什麼只有 iPhone X 的預覽圖有手機外誆，右邊的預覽圖上方也可以直接縮放地圖比例大小，我個人覺得可以縮放到有一點留白會比較好看，不然整個畫面都是馬路、街道的線條，看了真的會很痛苦，如果你要整人的話就另當別論了ＸＤ 都設定完之後點擊下方的 Generate 就可以啦！

世界地圖 下載

△  Download 點擊後不囉唆，就馬上載到電腦囉！

Altas Wallpaper iPhone 好看桌面 地圖製作

△ 下載後是根據手機型號調整好的 PNG 檔，直接儲存到手機設定好，就有美美的桌面啦，我覺得這應該是我目前看過最美的桌面，原來地圖也可以這麼美，當然大家也不一定要設定台灣，選擇自己喜歡的國家，每個地方都有不同的線條美，趕快來設定自己的專屬地圖吧！APP 版本顏色更豐富，也可以試試看唷！

開始製作：https://alvarcarto.com/phone-background/
APP：Atlas Wallpaper（App Store下載）

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