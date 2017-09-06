內建的電腦桌布看膩了嗎？HD Wallpapers 是個免費下載桌布網站，可愛風、動漫、電影、卡通、人物、風景、動物、抽象風、音樂、電影、運動、旅遊...等各類桌布都應有盡有，下載的尺寸也有很多選擇，每天替換電腦桌布都不成問題，終於可以擺脫看膩的 Windows 或是 Mac 內建桌布，第一次更換電腦桌布的朋友也不用擔心，文中艾倫也有分享如何更換 Windows 或 Mac 桌布的教學一次就能上手。
HD Wallpapers 網址：http://www.hdwallpapers.in/
▽ LATEST WALLPAPERS 最新桌布、MOST POPULAR WALLPAPERS 最受歡迎桌布、TOP DOWNLOADS 熱門下載桌布，在站上最上方的選項有這三種，想要使用最新桌布的朋友就一定要從 LATEST WALLPAPERS 開始挑選囉！
▽ 除了從 LATEST WALLPAPERS、MOST POPULAR WALLPAPERS、TOP DOWNLOADS 找電腦桌布以外，也可以透過網頁上右側的 CATEGORIES 各分類中找喜歡的桌布，分類有 抽象的、動物、車子、數位宇宙、創意圖像、可愛風、遊戲、音樂、電影、運動、旅遊....等桌布類別。
▽ 進入喜歡的電腦桌布後，找到 Download resolutions 可以直接下載需要的尺寸，或是按 Original 就會顯示圖片，滑鼠右鍵另存圖片到電腦中就可以。
▽ 圖片下載回來後要如何更換我們的桌布呢？艾倫將 Windows 系統和 Mac 系統換桌布的方式都和大家分享一下。
Windows系統只要在桌面滑鼠按右鍵 -> 選擇 個人化。
▽ 進入個人化後，選擇 桌面背景。
▽ 按下瀏覽，找到我們桌布儲存的位置，最後選擇桌布檔案後就能直接換上新的桌布。為了瀏覽時找檔案方便，在另存桌布的時候可以直接儲存到桌面。
▽ 這就是 Windows系統換上桌布後的樣子。
▽ Mac系統換桌布也一樣是在桌面按滑鼠右鍵 -> 更改桌面背景，沒用滑鼠而是使用控制板的話就兩隻手指同時點選控制板一樣可以顯示這畫面。
▽ 按左下角的 + ，直接瀏覽桌布存檔的位置，最後選擇桌布檔案後就能直接換上新的桌布。
▽ 這就是 Mac系統換上桌布後的樣子。
▽ hdwallpapers 電腦桌布的種類好多選擇，艾倫分享幾個孩不錯的桌不讓大家參考。
電腦桌布網址：http://www.hdwallpapers.in/cute_dog_boo-wallpapers.html
▽ 電腦桌布網址：http://www.hdwallpapers.in/abstract_space-wallpapers.html
▽ 電腦桌布網址：http://www.hdwallpapers.in/wonder_woman_4k_8k_movie-wallpapers.html
▽ 電腦桌布網址：http://www.hdwallpapers.in/cute_baby_boy_green_eyes-wallpapers.html
▽ 電腦桌布網址：http://www.hdwallpapers.in/despicable_me_3_minions_4k-wallpapers.html
艾倫比較偏向可愛風格的桌布，那你呢？
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