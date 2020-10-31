BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

你是否跟小編一樣，喜歡用大自然、城市風景與動植物當作電腦桌布呢？小編最近發現微軟有推出一款自家的自動更換桌布軟體「BingWallpaper」，BingWallpaper 軟體中每天都會提供 8 張精美桌布圖片，當你看膩目前使用的桌布時，就可以開啟軟體讓你自由切換，操作簡單不複雜又完全免費，你也可以在軟體中點擊桌布名稱，軟體就會自動連到 Bing 網站幫你搜尋更多有關當前桌布的各種資訊，同時也能幫自己增加一些知識，喜歡高品質桌布的朋友，不妨將這款微軟 BingWallpaper 軟體下載到電腦體驗看看吧！如果你想要宮崎駿電影桌布的朋友，可以參考這篇：吉卜力工作室來真的！提供 ８ 部高畫質電影桌布下載，粉絲們千萬別錯過！

BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

首先進到 Bing Wallpaper 網站後，在首頁中點擊「Install now」便可開始安裝軟體。在執行安裝程式時，會要你勾選是否要將 Bing 設為首頁或將 Bing 設為預設瀏覽器，如果不需要的朋友，記得把打勾取消再點擊「立即安裝」。

BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

安裝速度很快，幾秒鐘的功夫便可安裝完成。

BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

安裝完成的同時，Bing Wallpaper 就會將自動將你目前的桌布替換成新的 Bing 桌布。

BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

接著你的螢幕右下角工具列中就會出現 Bing Wallpaper 的小圖示，點開小圖示後會出現功能選單，在選單最上方會顯示當前這張桌布是出自誰以及來源，若想變換桌布的話，就在「變更桌布」中點擊左右箭頭，共有 8 張桌布讓你隨意切換，並且每天都會自動更新。

BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

變更桌布之後，就會像上圖一樣從原本的變色龍桌布，變成美麗的城市風景，每天會有 8 張精美桌布讓你做更換。

BingWallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！

若想查此桌布的來源，可點擊功能選單最上方的桌布名稱，便自動幫你在 bing 瀏覽器中找到有關這張桌布的出處與資訊囉！想擁有每天都有著不同的精美桌布的朋友，不妨將這款微軟自家 BingWallpaper 自動更換桌布軟體下載起來，雖然軟體中的每張桌布都帶有 Bing 的浮水印，不過卻又不礙於整體的美觀，且每張桌布的品質都是非常高的，對微軟自家桌布有興趣的朋友，趕緊前來下載做使用吧！如果想要單張單張瀏覽，可以到 https://peapix.com/bing 去瀏覽唷！

Bing Wallpaper：https://www.microsoft.com/en-us/bing/bing-wallpaper

檔案下載：
BingWallpaper 1.0.7.8.exe（GOOGLE下載）
BingWallpaper 1.0.7.8.exe（1DRV下載）
BingWallpaper 1.0.7.8.exe（MEDIAFIRE下載）
BingWallpaper 1.0.7.8.exe（RAPIDGATOR下載）
BingWallpaper 1.0.7.8.exe（MEGA下載）
檔案大小：8.72 MB

Bing Wallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！ 相關文章

訪客留言

Bing Wallpaper 微軟自動更換桌布軟體，讓你每天都能擁有不同桌布樣貌！ 參考資料

Bing Wallpaper Gallery 收錄近五年Bing 背景圖片，可免費下載 ...
之前曾介紹過會自動下載Bing 背景圖並更換桌布的Bing4Free，網路上也有不少軟體可以自動為你擷取Bing 每天更新的首頁相片。 如果你很喜歡Bing 的首頁背景，&nbsp;...
免費資源網路社群Free Group – Telegram
1⃣ 收錄常用軟體、應用程式的快捷鍵或使用小技巧 ... Selfone 擁有30 種類型的投影片模板，內建選色器可以快速調整簡報的主要色系。 ... 翻譯工具，會得出略有差異的翻譯結果， DeepL 翻譯器的字詞在組合上接近真人翻譯的樣貌，閱讀者也較容易理解。 ... 微軟Bing Wallpaper 每日自動下載更換桌布，附上相片資訊幫你長知識
Messenger 手機網頁版開啟教學，免裝 Facebook 即時通 App - 電腦玩物
電腦玩物站長 Esor （異塵行者），在電腦玩物上的文章有別於單純的軟體和服務介紹，而是更強調軟體和服務背後的數位工作思維及方法，並說明實際應用後帶來的生活改變。著有《電腦玩物站長的筆記思考術》、《大腦減壓的子彈筆記術：用Evernote打造快狠準系統》、《 ...
刷新你的認知！這些神奇的壁紙軟體你玩過嗎- 太平洋電腦網 - 社交剪報
我們知道微軟Bing有一個很棒的特色，那就是每天自動更換一張精美壁紙。 ... 很多人都想把它下載回來，作為自己的電腦壁紙使用。 ... Bing Wallpaper是微軟官方的一款自動換壁紙工具，它能自動獲取每天的Bing壁紙並 ... 小機身內藏有大視界，其中華為MateBookD 14的螢幕尺寸為14英寸，擁有178°寬廣可視角度，約180度開&nbsp;...
桌布主題下載
科技3C | 綠色工廠Windows 10 高畫質桌布下載，換換桌布改變個心情吧！ ... 輕鬆利用擴充套件外掛就能變更Google 瀏覽器主題桌布、製作主題、移除還原主題不少 ... 這個功能很簡單，每天都會自動為使用者下載並更換新的桌布圖案，每次會有幾張 ... 於微軟線上商店完成各主題桌布禮包的檔案下載之後，點選電腦的「開始」&nbsp;...
(只能在藍光光碟機讀取)XYZ 2017年史上軟體最強容量最大 共200G 微軟 Windows 7+windows 8.1+windows 10 30合1+Office 2016 ...
xyz軟體補給站,xyz,xyz藍光,命題光碟,大補帖,xyz軟體王,xyz資訊工坊,xcdex,軟體王,序號產生器,軟體下載,狂人 ,xyz藍光55
Wallpaper Downloader 定時自動抓取 Bing 圖片來當電腦桌布
Bing 是微軟提供搜尋引擎的一個網站服務，每日均有提供相當精美的背景圖片，讓人一進入總有好心情，想要將這些精美的圖片下載來當桌面背景，可以透過 Wallpaper Downloader 這套可定時自動抓取 Bing 圖片來當電腦桌布的免費軟體，可自訂下載時間，下載來的相片也可 ...
Bing Wallpaper 由微軟推出的自動更換桌布軟體每天 ... - 奇摩新聞
2020年4月19日 — 雖然一直以來微軟都有定時提供免費桌布，但都要手動下載和設定，說實在 ... 由微軟推出的免費Bing Wallpaper 桌布自動更換軟體 ... 不過有一個部分我個人是覺得很礙眼，每張桌布右下角都會有bing Logo，目前也無法取消，希望未來微軟能 ... 你可以在iPhone 上串流遊玩Xbox 主機上的遊戲了Engadget中文版.
微軟 Bing Wallpaper 每日自動下載更換桌布，附上相片資訊幫你長知識 - 免費資源網路社群
現在微軟決定自己開發這個工具，直接推出「Bing Wallpaper」小工具讓使用者每天都有新的感覺！這個功能很簡單，每天都會自動為使用者下載並更換新的桌布圖案，每次會有幾張不同的選擇，使用者可以快速切換，這些美麗的攝影照片都具有相當好的品質... ...
寫在 iPad 3 發表前，對我來說值得擁有 iPad 的五個理由
你會怎麼使用iPad？ 我想，不管是已經擁有或尚未購買iPad的朋友，都很喜歡問別人這個問題。我們通常已經先擁有桌機、筆電，搞不好有的朋友還擁有了一台智慧型手機，看起來很多工作在傳統電腦上就做得到，而似乎Android、iPhone手機的行動功能一樣強大且更加輕便， ...