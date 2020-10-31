你是否跟小編一樣，喜歡用大自然、城市風景與動植物當作電腦桌布呢？小編最近發現微軟有推出一款自家的自動更換桌布軟體「BingWallpaper」，BingWallpaper 軟體中每天都會提供 8 張精美桌布圖片，當你看膩目前使用的桌布時，就可以開啟軟體讓你自由切換，操作簡單不複雜又完全免費，你也可以在軟體中點擊桌布名稱，軟體就會自動連到 Bing 網站幫你搜尋更多有關當前桌布的各種資訊，同時也能幫自己增加一些知識，喜歡高品質桌布的朋友，不妨將這款微軟 BingWallpaper 軟體下載到電腦體驗看看吧！如果你想要宮崎駿電影桌布的朋友，可以參考這篇：吉卜力工作室來真的！提供 ８ 部高畫質電影桌布下載，粉絲們千萬別錯過！

首先進到 Bing Wallpaper 網站後，在首頁中點擊「Install now」便可開始安裝軟體。在執行安裝程式時，會要你勾選是否要將 Bing 設為首頁或將 Bing 設為預設瀏覽器，如果不需要的朋友，記得把打勾取消再點擊「立即安裝」。

安裝速度很快，幾秒鐘的功夫便可安裝完成。

安裝完成的同時，Bing Wallpaper 就會將自動將你目前的桌布替換成新的 Bing 桌布。

接著你的螢幕右下角工具列中就會出現 Bing Wallpaper 的小圖示，點開小圖示後會出現功能選單，在選單最上方會顯示當前這張桌布是出自誰以及來源，若想變換桌布的話，就在「變更桌布」中點擊左右箭頭，共有 8 張桌布讓你隨意切換，並且每天都會自動更新。

變更桌布之後，就會像上圖一樣從原本的變色龍桌布，變成美麗的城市風景，每天會有 8 張精美桌布讓你做更換。

若想查此桌布的來源，可點擊功能選單最上方的桌布名稱，便自動幫你在 bing 瀏覽器中找到有關這張桌布的出處與資訊囉！想擁有每天都有著不同的精美桌布的朋友，不妨將這款微軟自家 BingWallpaper 自動更換桌布軟體下載起來，雖然軟體中的每張桌布都帶有 Bing 的浮水印，不過卻又不礙於整體的美觀，且每張桌布的品質都是非常高的，對微軟自家桌布有興趣的朋友，趕緊前來下載做使用吧！如果想要單張單張瀏覽，可以到 https://peapix.com/bing 去瀏覽唷！

Bing Wallpaper：https://www.microsoft.com/en-us/bing/bing-wallpaper

檔案下載：

BingWallpaper 1.0.7.8.exe（GOOGLE下載）

BingWallpaper 1.0.7.8.exe（1DRV下載）

BingWallpaper 1.0.7.8.exe（MEDIAFIRE下載）

BingWallpaper 1.0.7.8.exe（RAPIDGATOR下載）

BingWallpaper 1.0.7.8.exe（MEGA下載）

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