90 設計海報設計網站，免費下載可商用，30 秒生出專業級產品海報

2019-07-11 06:37:21 9M87

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海報設計有現成的模板嗎？今天來跟大家分享這款「90 設計」線上產品海報製作，專為線上購物的「賣家」而生，可以讓我們快速製作出專業級的海報，模板含量相當豐富，包含：包含商品主要圖片、商品海報、產品一頁式海報、產品網頁等海量模板，文字、圖片通通能再編輯、上傳自己的圖片，支援繁體中文、無浮水印下載，質感真的相當不錯，最重要的是全部都可商用，大家有需要的話趕快把這個網頁儲存到書籤裡面吧。你也可以參考：DesignCap 大圖輸出免費海報製作，5 分鐘完成設計師等級的專業海報！

4 個步驟搞定產品海報、主要圖片：

步驟一：選擇模板

海報產生器

△ 進入 90 設計網頁之後，就可以看到許多模板，包括：主要圖片、商品海報、產品一頁式海報、產品網頁等分類，點擊右上角的「更多」，可以瀏覽更多該分類的模板。

步驟二：替換產品圖、編輯文字

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△ 找到模板之後，點擊進去就可以進入線上編輯頁面，雖然看過去是簡體中文，但雙擊之後可以輸入繁體中文，且不會變成亂碼、設計也不會跑掉～可以點擊左方「上傳圖片」來上傳自己的商品圖片替換掉就可以啦！

90設計

△ 至於文字方面，字體、大小、特效、顏色、透明度、圖層等通通都可以調整！如果不滿意預設的設定值，全部都可以自己再做調整。

步驟三：修改價格

電商素材製作

△ 產品最重要的價格，裡面也有大量的「價格標籤」模板，直接挑選一個中意的，然後再把價格修改掉就完成啦！

步驟四：一鍵下載

產品行銷圖片製作

△ 全部都調整完之後，點擊右上方的「無水印下載」，這時開啟你的手機用「QQ」、「微信」掃描 QRCode 登入後，就可以進入下載頁面啦。

產品形象圖製作

△ 下載圖片有無損 PNG 、JPG 格式，點擊開始下載。

海報設計網站

△ 下載之後就可以得到一張完整的產品海報啦！也可以叫他是 Banner、宣傳圖，我用無損 PNG 格式大小為 1920 x 800，實際上的尺寸依照模板的大小都會有所不同。

免費海報背景

△ 常在 FB 上發產品文案、PPT 簡報需要產品行銷圖、自己賣產品需要海報設計等，這個「90 設計」線上工具，通通可以協助你在短時間之內，完成一個專業級的產品海報，趕快把這個服務儲存起來吧！

立刻線上設計：http://90sheji.com/?m=tbTool&a=index

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