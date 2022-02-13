icon 圖示還能玩出什麼新玩法？最近小編發現 Icons Pattern 網頁，它是由市場目前最大的免費 icon 圖庫之一 flaticon 推出的服務，讓大家能夠用 icon 圖示製作出「無接縫背景圖片」，各位能夠任意選擇 icon，不管是大小、角度、顏色還是背景通通都能根據自己的喜好調整，整個過程完全不需要登入、註冊會員就能夠免費使用，想要 DIY 桌面或是簡報背景的朋友，跟著小編來看看怎麼 DIY 吧。

首先進入 Icons Pattern 頁面，可以看到簡單的 3 步驟教學制作 icon 背景。

左側的地方，有各式不同風格的 icon 可以選，有些是免費的、有些是付費的，當然免費的就很好看，上面的圖例就是免費的。

每個 icon 的大小、角度和位置都能夠自由調整，如果你懶得手動調整這麼多，左下角的 Random pattern 按下去就可以隨機排列。

甚至每個圖示的顏色、角度、透明度也通通可以調。

最後選擇背景顏色，無接縫背景就這樣產生啦，效果比我想像中的還要好，質感也不錯，下載點擊左下方圖示就可以啦。

圖片共有 PNG、JPG、SVG 及 B64 四種格式可以選擇，圖片尺寸也都可以自訂，選好尺寸與格式後點擊 Download Pattern 就大功告成啦，不論是當手機桌布或是社群媒體貼文背景都相當適合唷。

傳送門：Icons Pattern