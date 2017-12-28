Bg-Pattrens 免費背景圖片素材，240款多樣風格背景圖片，個人或商業用途皆免費

2017-12-28 04:39:12 艾倫
Bg-Pattrens 免費背景圖片素材

設計海報、DM、網站...舉凡和設計有關的文案都和背景離不開關係，Bg-Pattrens 提供 240款多樣風格背景圖片，找對背景圖讓你上天堂，找錯背景圖客戶一定把你罵爆，做設計的朋友真的很辛苦，文案從零到有需要花費很多心思，白頭髮都不知冒出了多少，背景圖與其花時間慢慢設計不如先到 Bg-Pattrens 找找有無適合的免費的背景圖片。

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▽ 網站上的背景圖片共有 4種分類：幾何、裝飾、日式、條紋，可按需求來尋找免費背景圖片。

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▽ 選定喜歡的背景圖片進入後，JPG、PNG、SVG 的檔案格式另有 5款類似的設計風格，但又不同顏色的背景圖片可以選擇。

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▽ 背景圖片還需要透過 illustrator、Photoshop 再設計過的朋友就直接把滑鼠往下滑，就能看到 Ai 和 EPS 下載的按鍵了。

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▽ 另外有個蠻特殊的功能「グランジ」中文翻譯：垃圾，實在是蠻怪異的翻譯，グランジ 的功能是讓背景圖片表面有點霧化的效果，選擇 なし 是正常版本，選擇 あり 就能看到預覽圖馬上就有霧化的效果。

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▽ 背景圖片網址：http://bg-patterns.com/?p=223

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▽ 背景圖片網址：http://bg-patterns.com/?p=367

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▽ 背景圖片網址：http://bg-patterns.com/?p=392

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▽ 背景圖片網址：http://bg-patterns.com/?p=741

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各大設計公司的美工們，想要早點下班就一定要有好的資源在手上，快把 Bg-Pattrens 免費背景圖片素材網站加入書籤吧！

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