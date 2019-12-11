可商用插圖

有沒有手繪插圖可以下載呢？今天要跟大家分享的圖庫「OpenDoodles」非常特別，由 Pablo Stanley 設計，提供 SVG、PNG、GIF 格式讓大家下載，全數以 CC0 方式授權，可免費商業使用、個人使用，甚至還提供 .ai 及 .sketch 插畫原始檔讓大家下載，若對手繪、電繪有想要更深入的研究，可以下載下來做進一步學習！這款圖庫我個人也滿推薦的：unDraw 高品質插圖向量圖庫，超過百款 PNG、SVG 免費商業使用

手繪插圖下載

△ 進入 Open Doodles 後，就可以看到許多手繪插圖啦！風格感非常強烈，但又不失質感，將滑鼠移動到插圖上方，就可以看到三種格式可以選擇。

線上免費圖庫

△ 點擊右上方的 Compositions，可以看到這些插圖有不同顏色和幾何形狀的背景加入，畫面看起來更加生動、活潑。

可商用插圖

△ 把滑鼠移動到縮圖上方，點擊下載格式 SVG、PNG 及 GIF 後，就會進入大圖示，點擊右上方就可以下載到電腦中囉。

可商用圖庫

△ 另外，網頁右上方的位置，有個「Generator 」線上編輯器的小功能，可以將插圖中的顏色抽換掉，改成自己喜歡的顏色。最棒的是它提供了配好的顏色，可以說是懶人模式，直接點擊就可以一鍵抽換色彩，對顏色沒有概念的人是個超方便的功能。

OpenDoodles

免費圖庫

△ 當然，若你要自訂顏色也是可以的！Open Doodles 真的是一個風格非常鮮明而且一致的線上插畫圖庫，質感也保持的相當好，若你想要為簡報稱添一點美感，把它們家的插圖收藏起來絕不會讓你失望～

傳送門：Open Doodles

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