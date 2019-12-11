有訪談、演講或是想要將語音轉成文字的時候，要用哪一款 APP 呢？ 今天小編要跟大家分享的是由 Google 推出的即時轉錄 APP，完全免費使用，可提供語音對話即時生成文字，App 透過 Google 的語音辨識技術，實現將現場對話直接顯示在螢幕上，有需要將語音轉成文字的朋友們，絕對不可以錯過這款 APP ~ 趕快收下吧。你也可以參考：雅婷逐字稿 AI Labs 聽得懂台灣國語，一邊錄音一邊自動產生逐字稿神器

Google 即時轉錄重點快速看：

即時語音轉錄：• 可轉錄超過 70 種語言和方言。• 可快速切換 2 種語言。• 可顯示正常語音以外的聲音，方便你辨識敲門聲或犬吠聲。• 你不用說話，只要在應用程式內輸入回覆內容即可。

回顧語音轉錄內容：

• 你可以將轉錄稿安全保存在裝置上長達 3 天的時間 (根據預設，系統不會儲存語音轉錄內容)。

• 按住轉錄稿即可複製及貼上。

如何提升語音轉錄內容的精確度：

• 使用有線耳機、藍牙耳機的外接式麥克風和 USB 麥克風，可獲得更好的收音品質。

• 你可以根據音量與噪音的指標，判斷周遭環境是否適合進行語音轉錄。

△ 目前這款即時轉錄 APP 只支援 Android 系統，可轉入超過 70 種語言和方言，原本是設計給聽障使用者的無障礙工具，當然一般人也可以拿來當作即時轉錄的功能使用，在 Google Play 上面下載完畢之後直接開啟就可以使用囉。

△ 當整個環境有其他雜音時，即時轉錄 APP 在下方會呈現出現場的環境音是什麼，例如音樂、人群、吉他、咳嗽等聲音都會呈現在螢幕上，小編實測之後發現精準度相當高，尤其是現場演講或是說話時幾乎都可以正確被轉錄為文字，並且擁有標點符號。

不過若是你要將數位音檔、影片、錄音透過喇叭播放的方式來轉錄的話，精準度就會下降很多，因此使用時建議是現場拿出來，不要經過二次的播放來進行轉錄，因為精準度差很多。

△ 在進行即時轉錄的時候，右上方會有四分之一圓的圓形波動，分別是目前音量、背景噪音，如果背景噪音太大的話，可以從右上角的四分之一實心圓來判斷，如果背景噪音太大也會影響到即時轉錄精準度，如果文字太小的話，可以點擊左下方的設定來調整文字大小。

△ 如果你轉錄後的文字需要輸出，直接長按螢幕就可以將轉錄的文字複製起來 ~ 設定中可以調整許多設定，像是：儲存儲存轉入的內容（最多為 3 天）、設定音效標籤、顯示保留按鈕、隱藏不雅用語等細節，現場辨識真的還滿準確的，有需要的朋友載點在下面，直接點過去下載吧！

下載：

Google 即時轉錄 ( Google Play 下載 )