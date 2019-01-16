你很工作很容易分心或沒效率嗎？今天 9M87 將帶你 重新定義「高效工作」方式 ，這是一個嶄新的專注體驗，非常適合：在家接案、作家、創作者、藝術家、一人工作室、創業家、自學的學生等，這個服務稱為「Focusmate」，目前是一個免費服務，以 50 分鐘為一個工作單位、10 分鐘休息時間，你可以在 Focusmate 上面找到你的「臨時同事」，模擬真正的辦公環境，在有同事的背景環境下，將能更專心工作，聽起來很不可思議，但為什麼真的有用，請繼續看下去！

如何使用 Focusmate？

如何找到你的「臨時同事」？

△ 首先從上面提供的網址進入 Focusmate 官網，點擊 Get started 開始。△ 接著輸入自己簡單的背景資訊，包含名稱、地區及時區。△ 最後輸入自己的在這 50 分鐘內的工作目標，還有「具體」寫下你第一步要做什麼事情，例如我要完成一篇 iPhone 開箱文，那我的第一步可能會是「拍攝 iPhone 產品照片」等具體的動作。填寫完成之 後，點擊 Save & continue 繼續。( 輸入中文就可以了，因為是寫給自己看的 )△ 最後會進入到一個類似行事曆的畫面，行事曆上有大頭貼的區塊中，代表別人已經創立了工作時間，你可以點擊加入，時間一到兩人就可以開始工作。另一種方式是你自己提早建立自己的工作時間在行事曆上，若有人看到就可以加入，與你一起工作。所以盡量提早一天建立工作時間，避免找不到使用者與你一起工作。

Focusmate 上的人都是哪裡來的？都是真人嗎？

Focusmate 其實就是一個小社群，上面是來自世界各地的真人沒有錯，他們大多跟你一樣，是自由工作者、自由接案者、設計師、作家等，都是自己獨立工作，而需要專注的一群人。

與「臨時同事」開始工作

△ 等待預定時間到前 10 分鐘，左列的播放按鈕會從不能點擊，變成可以點擊的狀態，點下去就可以開啟視訊畫面，請確定你的電腦有視訊鏡頭及麥克風。

Focusmate 視訊禮儀

△ 接著就可以開始工作啦！在開始工作之前，請先跟對方打招呼，並簡單介紹自己的名字，然後說出你要完成什麼工作，當然對方也會告訴你他的名稱及他要做什麼，互相交代完畢之後，就可以開始工作啦！當然以上都是用英語說，因為大部分都是外國人，你也可以用中文，只不過對方聽不懂。在工作時，上方的時間也會從 50 分鐘開始倒數計時，快分心的時候看一夏是相當有效果的，可以提醒自己還剩下多少時間。△ 接著還有重要的項目，左下方的聊天視窗圖示點擊之後可以打開，打開之後寫下工作項目一....，完成工作項目一要進入工作項目二時，再次打開聊天視窗，寫下工作項目二...△ 寫下工作項目之後，因為原本的視訊視窗太大，將視窗拉到適當大小之後，就可以開始工作啦！這樣看起來好像很新奇的方式，真的對於「專心」這件事有效果嗎？我個人實際測試下來之後，的確覺得 Focusmate 是有效果的，因為就像是有個人在監視你加上有人跟你一起工作的感覺，在心理上會覺得：「對方還在努力工作，我怎麼可以停下來呢」的感覺，但這種事情又不能跟很熟的朋友做，因為一定很快就會開始聊天，總結的來說，我個人覺得 Focusmate 真的可以讓我專心工作！目前 Focusmate 屬於免費階段，未來可能會開放收費，所以大家趕緊趁著免費來體驗看看，是否這款服務真的可以讓你專心工作？Focusmate： https://www.focusmate.com/