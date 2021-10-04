Rainbow Hunt 超美的雨聲動態播放器！藉由雨聲，讓你思慮更清晰！

想在上班時思緒清楚或晚上睡得安穩嗎？那麼這款 Rainbow Hunt 雨聲動態播放器會很適合你！Rainbow Hunt 是一款超美的線上動態雨聲雨景播放器，網站不僅有小雨、傾盆大雨、暴雨、雨在窗戶上敲打、雷聲等環境音讓你搭配使用，還能在網頁背景看到動態雨景，若你雨聲聽膩了，你可以切換成晴天，感受鳥語花香的場景與聲音，這樣不僅能讓你上班思緒更清晰，晚上睡覺時也能睡得更安穩！更多舒適的環境音效，可參考這篇：Noize 舒適白噪音背景音樂網！

Rainbow Hunt 使用介紹

Rainbow Hunt 超美的雨聲動態播放器！藉由雨聲，讓你思慮更清晰！

進到 Rainbow Hunt 網站後，便可點擊網頁中的 5 個環境音效來使用。

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加入音效後，你可以將每個音效調整成適合你的音量大小。

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想切換到夜晚模式的話點擊下方的「Night」就可進行切換。

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點選「Stop」的話，背景就會切換成晴天，同時你也會聽到小鳥清脆的聲音。

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另外，點擊上方的「☰」功能選單，可讓你選擇「hide ui」關閉使用介面留下背景，覺得雨滴太多時，點選「drops-」來減少雨滴數量，而點擊「Timer」則可以開啟一個小時的播放定時器喔！對於想要良好的工作效率或更好的睡眠品質的朋友，快到 Rainbow Hunt 網站中開始聆聽吧！

Rainbow Hunt：https://rainbowhunt.com/index.html

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Otaku&#39;s Radio BLOG 艾利歐：Music Bar 心情點歌第二留言區
但因為當時是半睡眠狀態~ 可是我頭腦還算清醒~ 所以還可以聽清楚老師在講什麼 隔了幾小時之後又打過來了~ 這回說要換地方碰面~ 然後順便要帶面試相關的東西 隔天就到捷運站和老師會合~ 首先到的地方是台科大~ 裡面雖然有7-11~ 但這不是我們要面試的