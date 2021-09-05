怎樣的音樂播放器可以稱得上完美？有人要求音質、有人要求功能、有人要求的是方便，也有人要求的是簡單，Mcool 就是以簡單為出發點而設計的音樂播放器，不只風格簡單，就連體積也很迷你，卻不失播放器該有的功能。Mcool 有一項很棒的特色就是透明，搭配上桌布來顯示就是很舒適，我個人也很愛這樣的風格，運行上不占資源，內建了歌詞撥放功能，非常不錯唷！

特性：

支持輕媒體庫、歌詞、可視化。最小化到托盤，佔用資源少，適合邊聽音樂邊工作。

玩轉Mcool：右擊頂邊>迷你模式，右擊界面邊緣>換膚，單擊界面邊緣>播放，根據需要可隨意刪減程序夾內文件。

應網友要求，加入了音頻設備選擇、音量滾輪、自動切換列表、播放隊列、任務欄顯歌詞、任務欄顯/隱圖標、均衡器、自動關機、雙倍界面、Win8模式等功能。

支持背景圖片，Blog主頁提供圖片下載。

界面部分開源。

運行環境：Windows XP/Vista/7/8/10，簡體/繁體/English/Unicode。

免安裝版：

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概念版：

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經典版：（支持ClearType）

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觸屏版：

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