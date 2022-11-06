Haus 全世界最好的線上電音播放器，沒有 DJ 也能讓所有人嗨翻天！

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haus 網站使用說明

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進到 haus 網站後，便可在網頁上看到藝術家、城市與唱片公司，你可以透過上方搜尋欄來找尋或是點擊「More」直接更換一批都行。

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找到你喜歡的藝術家、場所或唱片公司後，便可點選「播放鍵」開始聆聽電子音樂，而右側會列出相關的社群平台資訊讓你追蹤。

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而當你按下「播放鍵」時，下方就會顯示播放控制器，點擊白色音樂名稱就能開啟右播放列表，可一直循環聽下去。

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另外，網站還有提供鍵盤快捷鍵給你參考，讓你在操作上更加得心應手！對於喜歡電子音樂或想讓活動現場更熱鬧的朋友，這款 haus 免費線上電音播放器會是你的最佳選擇！

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