工作忙碌了一天，想回家聽首讓身心都能放鬆的音樂嗎？那麼不妨到 lofi.cafe 線上慵懶 Lo-Fi 音樂網放鬆一下吧！lofi.cafe 是一個專門播放 Lo-Fi 音樂的網站，只要在 lofi.cafe 網站中隨意按下一個鍵，就能聽到讓人放鬆的 Lo-Fi 音樂了，如果你對當前的音樂不滿意的話，網站共有 16 個音樂頻道讓你選擇，且每個頻道都會搭配唯美的動畫，讓你盯著欣賞也不錯，下班想放鬆一下的朋友，趕緊開啟網站聆聽吧！更多放鬆身心的音樂，請參考這篇：Rainyscope 舒服的季節雨聲播放器！

lofi.cafe 使用介紹

lofi.cafe 網站操作很簡，當我們進到網站後，便可按下滑鼠或鍵盤上任一按鍵，就能開始聆聽 Lo-Fi 音樂。

接著你可以在音樂頻道左下角切換頻道、調整音量，右方有「全螢幕」圖示，是個想邊看動畫邊聆聽音樂的好選擇，若你覺得當前的音樂不 OK 的話，可點擊最下方長長的頻道名稱，開啟所有音樂頻道選單。

在 lofi.cafe 網站中，共有 16 個音樂頻道讓你選擇，且每個頻道都會搭配唯美的動畫。

若你想設定聆聽時間的話，可點擊右上角的「時鐘」圖示，就會出現基本預設的 25 分鐘設定，點選「Start」就會開始倒數計時，覺得時間太短了話，可點擊下方的「+5:00」讓你加 5 分鐘，一直點就一直加，對於下班想讓身心放鬆的朋友，趕緊到 lofi.cafe 網站沉浸在 Lo-Fi 音樂下吧！

lofi.cafe：https://lofi.cafe/

之前也有分享過電腦版的工具，有興趣的可以參考：桌面版 Lofi Radio 適合工作專注的純音樂，虛擬同事自帶 BGM（Windows / Mac）