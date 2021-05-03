Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！

你也喜歡聆聽舒服的雨聲白噪音嗎？那麼這個 Rainyscope 季節雨聲產生器會適合你！Rainyscope 網站內有提供分春夏秋冬四季不同的下雨聲，且背景也會根據你選的季節而有所不同，點選春天就會出現打雷，夏天雨聲就比較磅礡，秋天雨聲就稍微平和，而冬天則是風聲與雨聲的結合，網站還能將播放器隱藏起來，好讓你欣賞背景聆聽雨聲，讓身心徹底放鬆，有興趣的朋友可以前往網站體驗看看喔！更多舒適的白噪音，請參考這篇：Noize 舒適白噪音背景音樂網

Rainyscope 網站介紹

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！

Rainyscope 網站操作很簡，當我們進到網站後，便可直接點選畫面中的 Summer、Canicule、Autumn、Winter、Spring、Cafe 5 個按鈕選擇自己的季節來聆聽。

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！

若你想設定聆聽 1 小時的話，可點選右上角的「timer」選項即可。

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！

若想單純欣賞背景聆聽雨聲的話，可以點擊右上角的「hide ui」選項隱藏播放器，好讓你一邊欣賞背景一邊聆聽舒服的雨聲白噪音。

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！

若你雨聲聽膩了想換換口味的話，可點選「Canicule」聆聽清脆的鳥叫聲，真的相當悅耳。

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！

另外，若你想聆聽咖啡店環境音效的話，可點選「Cafe」按鈕，網站就會切換到「Hipstersound」網頁囉！對於藉由聆聽雨聲放鬆身心的朋友，Rainyscope 網站會是一個不錯的選擇！

Rainyscope：https://rainyscope.com/index.html

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！ 相關文章

訪客留言

Rainyscope 舒服的季節雨聲白噪音，讓你沉浸在放鬆身心的雨聲之中！ 參考資料

推薦十大白噪音App人氣排行榜【2021年最新版】 | mybest
在工作、讀書無法集中精神，或是神經緊張無法放鬆時，不少人或許會想到試試將規律、自然的白噪音（環境音）當作背景音。而像是雨聲、風聲等自然環境中的聲音，其實相較於有歌唱聲的流行音樂更能讓人腦平靜、放鬆，進而幫助提升集中力，甚至也有可助眠一說，於是相 ...
Yahoo奇摩
搜尋功能只是起點, 每天發掘更多精彩內容, 打造專屬自我的Yahoo奇摩體驗。
作文請貼於此文之回應，作文要分段落，每段第1行記得要空2個字。＠郭侑欣老師的教學部落格｜PChome 個人新聞台
郭侑欣老師的教學部落格 這是仁德醫護管理專科學校專任助理教授郭侑欣老師的教學網頁，站長企圖在技術掛帥的醫護養成教育裡， 點燃人文思考及關懷的火苗。 每學期在任教的班級指定數本與醫護文學有關之書籍， 列為學期報告之主題,網頁內呈現的即是學生們的學習成果。
重灌狂人 – 第 115 頁
【重灌狂人】網站鎖定電腦操作、軟體下載、網路新訊等相關應用，以簡明、清楚的文字與圖片介紹各種有趣、實用的電腦軟、硬體資訊與使用教學，讓大家在各種簡易的教學文章
聲音干擾睡不好嗎？讓白噪音伴你入眠美美睡一覺
2020年11月29日 — 推薦你聽「白噪音」，用讓人感到安心的頻率，快速伴你入眠。 ... 促進放鬆. 大多數人聽見流水聲、雨聲、瀑布聲…等大自然的聲音，都會感到放鬆、平靜，下次覺得 ... 但又無法出門旅遊、踏青時，可以嘗試播放白噪音，讓自己沉浸在大自然的聲音中，即時的放鬆一下吧！ ... 保持考試最佳身心狀態這樣吃最好！
聽見治癒之森．放鬆五感白噪音(ASMR White Noise)專輯 ...
2020年11月7日 — 放鬆五感白噪音(ASMR White Noise)專輯介紹與歌曲收聽- LINE MUSIC. ... 一趟紓壓散心旅程。 ... 提升睡眠品質的雨聲(Improve sleep quality).
海浪 - 康健雜誌
《康健》，從雜誌、出版等知識傳播出發，擴大朝向全方位健康生活平台發展，提供更多元、值得信賴的內容、產品、活動與服務。匯聚最多華人地區對健康具有高度意識與興趣的優質用戶，一起實踐，也創新探索未來健康生活新型態，希望每個人都能活得自在、活得愉快、活 ...
雨聲- 睡眠和放鬆- Google Play 應用程式
欣賞優美的高品質雨聲，放鬆身心。我們精心挑選不同類型的雨聲，是您放鬆或睡眠的理想之選。無論您喜歡雷雨、小雨或平靜的海灘，您都會喜歡這款應用程式。
TCDraftPost 4 | 綠色工廠
TCDraftPost 4 2008-06-08 17:22:16 哇哇 0 0 過去曾經介紹過 利用 Google Apps 郵件代管 ，今天在偶然的機會才發現原來 Windows Live 也有這樣的 Domain 服務，申請來用看看！
透過Google Nest 或Google Home 揚聲器螢幕放鬆身心 ...
紓壓療癒聲; 大自然的聲音; 水聲; 流水聲; 潺潺流水聲; 風扇搖擺聲; 燒柴聲; 森林背景聲; 鄉村夜晚背景聲; 海浪聲; 雨聲; 溪水聲; 雷雨聲; 白噪音. 這對您有幫助嗎？