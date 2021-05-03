你也喜歡聆聽舒服的雨聲白噪音嗎？那麼這個 Rainyscope 季節雨聲產生器會適合你！Rainyscope 網站內有提供分春夏秋冬四季不同的下雨聲，且背景也會根據你選的季節而有所不同，點選春天就會出現打雷，夏天雨聲就比較磅礡，秋天雨聲就稍微平和，而冬天則是風聲與雨聲的結合，網站還能將播放器隱藏起來，好讓你欣賞背景聆聽雨聲，讓身心徹底放鬆，有興趣的朋友可以前往網站體驗看看喔！更多舒適的白噪音，請參考這篇：Noize 舒適白噪音背景音樂網

Rainyscope 網站介紹

Rainyscope 網站操作很簡，當我們進到網站後，便可直接點選畫面中的 Summer、Canicule、Autumn、Winter、Spring、Cafe 5 個按鈕選擇自己的季節來聆聽。

若你想設定聆聽 1 小時的話，可點選右上角的「timer」選項即可。

若想單純欣賞背景聆聽雨聲的話，可以點擊右上角的「hide ui」選項隱藏播放器，好讓你一邊欣賞背景一邊聆聽舒服的雨聲白噪音。

若你雨聲聽膩了想換換口味的話，可點選「Canicule」聆聽清脆的鳥叫聲，真的相當悅耳。

另外，若你想聆聽咖啡店環境音效的話，可點選「Cafe」按鈕，網站就會切換到「Hipstersound」網頁囉！對於藉由聆聽雨聲放鬆身心的朋友，Rainyscope 網站會是一個不錯的選擇！

Rainyscope：https://rainyscope.com/index.html

