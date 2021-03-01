你也是藉由聽下雨聲讓自己更專注的人嗎？那麼這款 The jungle breath 叢林環境音效產生器會很適合你！The jungle breath 不只頁面精美操作也很簡單，你只要按下播放鍵便可以聽到叢林下雨聲，讓你一邊聽著雨聲一邊工作，這樣不僅能撫平你煩躁的情緒，也能讓你頭腦更清晰，若單聽雨聲覺得膩的話，網站有雷聲、細雨、風聲、雨滴在窗戶以及雨中步行等等 8 種音效讓你手動加入，如何使用呢？讓我們往下看吧！想知道更多舒適的環境音效網嗎？可參考這篇：Noize 舒適白噪音背景音樂網

The jungle breath 叢林環境音效產生器

進到 The jungle breath 網站後，直接點擊中間的播放鍵，便可聆聽基本的叢林雨聲，而右側列表共有雷聲、毛毛雨、清晰風聲、雨滴在窗戶以及雨中步行等 8 種音效，能讓你手動加入。

接著我們可以將播放器的右手邊有個「電源」按鈕打開。

開啟之後，就可以讓你自訂播放時間，共有 1 小時後禁音、30 分鐘後禁音以及直接禁音三種選項給你選。若你想要良好的工作效率，可以藉由這款 The jungle breath 叢林環境音效產生器，幫你專注力提升，思路更清晰喔！

The jungle breath：https://defonic.com/jungle-rain-generator.html

