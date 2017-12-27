Facebook 免費影片音效、配樂下載，開放資源免費使用

2017-12-27 10:57:04 9M87
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Facebook 為了鼓勵大家多以影片方式發布貼文，提供了開放性的Facebook 影片配樂、音效讓大家下載使用，對於找破影片素材的小編來說，就像是荒漠甘泉！尤其現在粉絲專頁觸及率每況愈下，小編們都哀鴻遍野啦，在臉書的世界只好跟著朕（佐伯克）的規則走，貼文的觸及率大家都知道是：影片 > 圖片 > 文字（連結），現在朕都給你們影片資源了，還不給我產出影片來（誤），還是要提醒一下大家，這些音效、配樂只能出現在臉書平台，如果在其他平台出現，小心朕不開心！

FB 影片音效下載：https://www.facebook.com/sound/collection/

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△ 點擊進去後須先同意使用規範，裡面包含音樂素材的使用範圍，仔細看一下有好無壞（雖然大家都是直接按同意～）

影片配樂 影片音效 分類 緊張 驚恐 夢幻 明亮 浪漫
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△ 介面很簡單，分為曲目、音效兩類，點擊播放鍵試聽，喜歡的話直接點擊左邊下載鍵就自動儲存到電腦啦！

緊張配樂 懸疑音效 浪漫配樂 明亮配樂 浪漫配樂

△ 曲目有多種分類，但以心情來搜尋我覺得會是最精準的。

辦公室音效 水中音效 腳步聲音效 鬧鐘音效 警報音效 布料音效

△ 音效的分類則是一情境、場合，這點還蠻不錯的，讓大家可以直接依照需求尋找。

FB 影片音效下載：https://www.facebook.com/sound/collection/

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