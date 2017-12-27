Facebook 為了鼓勵大家多以影片方式發布貼文，提供了開放性的Facebook 影片配樂、音效讓大家下載使用，對於找破影片素材的小編來說，就像是荒漠甘泉！尤其現在粉絲專頁觸及率每況愈下，小編們都哀鴻遍野啦，在臉書的世界只好跟著朕（佐伯克）的規則走，貼文的觸及率大家都知道是：影片 > 圖片 > 文字（連結），現在朕都給你們影片資源了，還不給我產出影片來（誤），還是要提醒一下大家，這些音效、配樂只能出現在臉書平台，如果在其他平台出現，小心朕不開心！
FB 影片音效下載：https://www.facebook.com/sound/collection/
△ 介面很簡單，分為曲目、音效兩類，點擊播放鍵試聽，喜歡的話直接點擊左邊下載鍵就自動儲存到電腦啦！
△ 曲目有多種分類，但以心情來搜尋我覺得會是最精準的。
△ 音效的分類則是一情境、場合，這點還蠻不錯的，讓大家可以直接依照需求尋找。
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