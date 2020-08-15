你每天的時間都被 YouTube 「綁架」了嗎？的確 YouTube 上面有許多有料的「學習」資源，也有人許多人工作時需要打開 YouTube，不過由於「專注力」實在太容易被 YouTube 自動推薦影片、廣告抓走，不知不覺就看了一部又一部。因此我發現這款 YouTube Productivity Mode ( YPM ) 外掛，能夠將 YouTube 推薦影片、縮圖通通馬賽克，並自動略過廣告，如此一來能夠有效的保護我們的「專注力」被 YouTube 偷走，如果你常在課堂中播放影片、在 YouTube 上學習，這款 Chrome 外掛 (Firefox) 會是不錯的輔助工具唷。更多 YouTube 隱藏版技能，你也可以參考：開啟 YouTube HDR 影片功能，別浪費你的 HDR 螢幕

原本的 YouTube 介面長這樣，我想大家應該非常熟悉，不過眼睛瞄到自己有興趣的影片不去點，對於大腦來說實在是一種折磨，好像在與自制力拔河。

如果你也常常有這樣的感覺，或者想要好好保護自己的「時間」不被偷走，你可以試試看 Youtube Productivity Mode ( YPM )，進入 Chrome 應用程式商店就可以新增 (也有 Firefox 版本)。

兩種瀏覽器的版本都提供在文章下方囉，大家可以自己點過去新增，接著就可以在上方看到新增完成的外掛啦。

點擊一下圖示來進行啟用，將原本的 Leisure Mode 改為 Productivity Mode 按下 Apply。

此時再回到 YouTube 就可以看到全部的縮圖都已經被馬賽克處理啦！

當滑鼠移動到影片上方時，就像撥開影片的面紗一樣，可以正常瀏覽。

播放影片時甚至還會自動「略過廣告」確保我們的專注力，右邊的推薦影片縮圖也會一律加上遮罩，只保有文字標題，這樣是不是對於「專注力」的保護更容易了呢～當然，當你想要刻意「被綁架」時，只要切換回 Leisure Mode 就會恢復一般沒有遮罩的 YouTube 影片囉，這個工具在需要專心時非常好用，下方是載點，趕快新增起來試試看吧。

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Youtube Productivity Mode ( Chrome 下載 )

Youtube Productivity Mode ( Firefox下載 )