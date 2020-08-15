Youtube Productivity Mode

你每天的時間都被 YouTube 「綁架」了嗎？的確 YouTube 上面有許多有料的「學習」資源，也有人許多人工作時需要打開 YouTube，不過由於「專注力」實在太容易被 YouTube 自動推薦影片、廣告抓走，不知不覺就看了一部又一部。因此我發現這款 YouTube Productivity Mode ( YPM ) 外掛，能夠將 YouTube 推薦影片、縮圖通通馬賽克，並自動略過廣告，如此一來能夠有效的保護我們的「專注力」被 YouTube 偷走，如果你常在課堂中播放影片、在 YouTube 上學習，這款 Chrome 外掛 (Firefox) 會是不錯的輔助工具唷。更多 YouTube 隱藏版技能，你也可以參考：開啟 YouTube HDR 影片功能，別浪費你的 HDR 螢幕

Youtube Productivity Mode

原本的 YouTube 介面長這樣，我想大家應該非常熟悉，不過眼睛瞄到自己有興趣的影片不去點，對於大腦來說實在是一種折磨，好像在與自制力拔河。

如何保持專注

如果你也常常有這樣的感覺，或者想要好好保護自己的「時間」不被偷走，你可以試試看 Youtube Productivity Mode ( YPM )，進入 Chrome 應用程式商店就可以新增 (也有 Firefox 版本)。

Youtube Productivity Mode

兩種瀏覽器的版本都提供在文章下方囉，大家可以自己點過去新增，接著就可以在上方看到新增完成的外掛啦。

youtube 專注

點擊一下圖示來進行啟用，將原本的 Leisure Mode 改為 Productivity Mode 按下 Apply。

Youtube Productivity Mode

此時再回到 YouTube 就可以看到全部的縮圖都已經被馬賽克處理啦！

讀書音樂無廣告

當滑鼠移動到影片上方時，就像撥開影片的面紗一樣，可以正常瀏覽。

youtube 分心

播放影片時甚至還會自動「略過廣告」確保我們的專注力，右邊的推薦影片縮圖也會一律加上遮罩，只保有文字標題，這樣是不是對於「專注力」的保護更容易了呢～當然，當你想要刻意「被綁架」時，只要切換回 Leisure Mode 就會恢復一般沒有遮罩的 YouTube 影片囉，這個工具在需要專心時非常好用，下方是載點，趕快新增起來試試看吧。

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Youtube Productivity Mode ( Chrome 下載 )
Youtube Productivity Mode (  Firefox下載 )

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