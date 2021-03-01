「獅尾惡魔黑體」基於思源黑體所改造，免費下載並可商用！

你是否跟小編一樣，喜歡別具一格的字體呢？今天小編要分享一款「獅尾惡魔腿體」給大家！這款「獅尾惡魔腿體」是基於思源黑體筆觸長箭頭改造，擁有更加簡明現代化的字體，並支援簡體中文、繁體中文與日文，還可以免費商用，而獅尾惡魔腿體的特色，在於筆觸起頭與收尾有三角形箭頭的樣式，並分別有筆畫粗細 7 種樣式，不論大標、小標或段落排版都能清楚辨識，若你也是喜歡這種特殊風格字體的朋友，快將獅尾惡魔黑體收下吧！更多好看免費字體，可參考這篇：可愛內海字體 NaikaiFont！

獅尾惡魔腿體下載教學

「獅尾惡魔黑體」基於思源黑體所改造，免費下載並可商用！

首先我們直接到獅尾惡魔腿體下載處（點我前往），點選右上角的「Code」>「Download ZIP」下載壓縮檔。

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接著我們開啟字體壓縮檔後，你會看到「CJK JP（日本）」、「CJK SC（簡體）」、「CJK TC（繁體）」三個資料夾。

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接著我們將「CJK TC」的資料夾點開，裡頭會有 7 種獅尾惡魔腿體筆畫粗細樣式。

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我們可以開啟其中一個起來看看，這邊你可以很清楚的直接辨識出標點符號、英文、數字以及段落排版，接著只要按下左上角的「安裝」按鈕就能在電腦中使用了。

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輸入出來的結果就像上圖一樣，是不是還挺好看的呢！對此字體有興趣的朋友，趕緊下載起來做使用吧！

獅尾惡腿黑體著作權與授權

  • 本字型是基於 SIL Open Font License 1.1 改造 Adobe 和 Google 所開發、發表的「思源黑體」字型。
  • 本字型亦基於 SIL Open Font License 1.1 授權條款免費公開，關於授權合約的內容、免責事項等細節，請詳讀 License 文件。
  • 可自由商用 不需付費、知會或標明作者，即可自由使用此字型，亦可做商業應用。
  • 可自由傳布 可自由分享檔案、將檔案安裝於任何軟硬體中。
  • 可自由改作為其他字型 將字型檔案修改重製為其他字型檔案，改作後的字型檔案須同樣依 Open Font License 釋出。

獅尾惡魔腿體：https://github.com/max32002/swei-devil-leg

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