你是否跟小編一樣，喜歡別具一格的字體呢？今天小編要分享一款「獅尾惡魔腿體」給大家！這款「獅尾惡魔腿體」是基於思源黑體筆觸長箭頭改造，擁有更加簡明現代化的字體，並支援簡體中文、繁體中文與日文，還可以免費商用，而獅尾惡魔腿體的特色，在於筆觸起頭與收尾有三角形箭頭的樣式，並分別有筆畫粗細 7 種樣式，不論大標、小標或段落排版都能清楚辨識，若你也是喜歡這種特殊風格字體的朋友，快將獅尾惡魔黑體收下吧！更多好看免費字體，可參考這篇：可愛內海字體 NaikaiFont！

獅尾惡魔腿體下載教學

首先我們直接到獅尾惡魔腿體下載處（點我前往），點選右上角的「Code」>「Download ZIP」下載壓縮檔。

接著我們開啟字體壓縮檔後，你會看到「CJK JP（日本）」、「CJK SC（簡體）」、「CJK TC（繁體）」三個資料夾。

接著我們將「CJK TC」的資料夾點開，裡頭會有 7 種獅尾惡魔腿體筆畫粗細樣式。

我們可以開啟其中一個起來看看，這邊你可以很清楚的直接辨識出標點符號、英文、數字以及段落排版，接著只要按下左上角的「安裝」按鈕就能在電腦中使用了。

輸入出來的結果就像上圖一樣，是不是還挺好看的呢！對此字體有興趣的朋友，趕緊下載起來做使用吧！

獅尾惡腿黑體著作權與授權

