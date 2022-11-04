英文字型好用又方便，免費的英文字型千萬不要錯過，這次限時免費的 Dumadistyle Font Bundle 英文字型合集一共只有 42 款英文字型，但是價值卻有 37000 台幣那麼多，實際細看每款字型，坦白說真的樣式非常多元，而且都相當不錯看，不管你是做報告、設計人員或是美編，這次一定要跟上活動！好看的英文字型讓心情好起來，也希望下載的你也有好心情囉！

△ 開啟活動頁面之後點選綠色的 Download 按鈕。

△ 之後登入自己的帳號，如果沒有帳號就趕快註冊一組，取得英文字型超級划算。

△ 下載後為一個壓縮檔案，解壓縮之後就可以看到各款字型，教大家一個安裝的小秘訣，在檔案總管的搜尋框輸入 ttf 或是 otf，之後會列出所有的字型檔案，全選之後右鍵安裝即可，不用一個一個資料夾點進去唷！

△ 各款字型的預覽如上圖，這次限時免費的英文字型真的很好看，並且價值台幣 37000 元，手腳要快唷！

備份檔案：

Dumadistyle Font Bundle.zip（GOOGLE下載）

Dumadistyle Font Bundle.zip（1DRV下載）

Dumadistyle Font Bundle.zip（MEDIAFIRE下載）

Dumadistyle Font Bundle.zip（RAPIDGATOR下載）

Dumadistyle Font Bundle.zip（MEGA下載）

檔案大小：8.35 MB