字型百百款，大家都喜愛收藏自己愛的那一款，瀨戶字型與 mamelon 都是非常受歡迎的字型下載，這次與大家再分享ＫＦひま字這款字型，雖然這款字型室日文字型，不過也有支援許多的繁體中文，日文字型越來越受大家的喜愛，我想應該就是有支援部分漢字的原因，ＫＦひま字這款是屬於手寫風格，整體的感覺相當相當的可愛，重點是這款字型除了個人免費使用之外，也可以商業使用，這不是超級佛心來的字體嗎？
https://www.kfstudio.net/font/kfhimaji/
字型下載：
KFhimaji.zip（官方下載）
KFhimaji.zip（MediaFire下載）
KFhimaji.zip（Rapidgator下載）
KFhimaji.zip（ZippyShare下載）
KFhimaji.zip（YunFile下載）
KFhimaji.zip（本站下載）
檔案大小：1.25 MB
更多資訊請參考：
ASUS ZenFone Max Pro 開箱，實測性能電力怪獸
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦