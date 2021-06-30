方正字體下載

在找好看的中文字體嗎？方正電子推出「字美中華」公益計畫，計畫中推出 35 款字體讓大家免費下載，開放公益團體、新聞、出版、政府機構、學校、個人免費使用，該計畫精選 100 位中國歷代書法名家作品，開發成字型檔，又名「中華精品字型檔工程」，目前 35 款免費釋出的字體中免費授權大眾使用 5 年，其中甲骨文字型更是永久免費使用，有需要書法字體的朋友，可別錯過一次收下 35 款字體的機會啦～

免費字體下載

這次的字體相當多，一共有 35 款，在尋找書法字體的你千萬不能錯過啦。

方正字體下載

小編將本次字體的相關資料條列下來：

字體名稱 簡體 or 繁體 字數
方正劉炳森隸書 7815
方正啟功行楷 7815
方正舒同行書 簡繁 10165
方正沈尹默行書 7815
方正爨寶子碑楷書 7815
方正王鐸行草 7815
方正文征明行草 簡繁 9846
方正趙孟頫行書 簡繁 9994
方正黃庭堅行書 簡繁 9840
方正蘇軾行書 簡繁 9905
方正柳公權楷書 7813
方正顏真卿楷書 簡繁 9840
方正董其昌行書 6871
方正文征明小楷 6877
方正孫過庭草書 7083
方正褚遂良楷書 6875
方正泰山金剛經隸書 7814
方正趙佶瘦金書 簡繁 10001
方正張猛龍碑楷書 6819
方正石門銘楷書 6872
方正鄭文公碑楷書 6880
方正好太王碑隸書 6871
方正王獻之小楷 6924
方正索靖章草 6882
方正西狹頌隸書 6876
方正石門頌隸書 6895
方正趙孟頫楷書 簡繁 9846
方正靈飛經小楷 6880
方正米芾行書 7776
方正乙瑛碑隸書 6891
方正楊凝式行書 6899
方正八大山人行楷 6871
方正李邕行書 6887
方正魯迅行書 7815

書法字體下載

打包字體裡面有許多簡體字，但也有支援繁體中文的，大家就依照自己的需求安裝吧。

下載：
方正 35 款書法字體.rar（GOOGLE下載）
方正 35 款書法字體.rar（MEGA下載）
方正 35 款書法字體.rar（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：203.95 MB

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