在找好看的中文字體嗎？方正電子推出「字美中華」公益計畫，計畫中推出 35 款字體讓大家免費下載，開放公益團體、新聞、出版、政府機構、學校、個人免費使用，該計畫精選 100 位中國歷代書法名家作品，開發成字型檔，又名「中華精品字型檔工程」，目前 35 款免費釋出的字體中免費授權大眾使用 5 年，其中甲骨文字型更是永久免費使用，有需要書法字體的朋友，可別錯過一次收下 35 款字體的機會啦～
這次的字體相當多，一共有 35 款，在尋找書法字體的你千萬不能錯過啦。
小編將本次字體的相關資料條列下來：
|字體名稱
|簡體 or 繁體
|字數
|方正劉炳森隸書
|簡
|7815
|方正啟功行楷
|簡
|7815
|方正舒同行書
|簡繁
|10165
|方正沈尹默行書
|簡
|7815
|方正爨寶子碑楷書
|簡
|7815
|方正王鐸行草
|簡
|7815
|方正文征明行草
|簡繁
|9846
|方正趙孟頫行書
|簡繁
|9994
|方正黃庭堅行書
|簡繁
|9840
|方正蘇軾行書
|簡繁
|9905
|方正柳公權楷書
|簡
|7813
|方正顏真卿楷書
|簡繁
|9840
|方正董其昌行書
|簡
|6871
|方正文征明小楷
|簡
|6877
|方正孫過庭草書
|繁
|7083
|方正褚遂良楷書
|簡
|6875
|方正泰山金剛經隸書
|簡
|7814
|方正趙佶瘦金書
|簡繁
|10001
|方正張猛龍碑楷書
|簡
|6819
|方正石門銘楷書
|簡
|6872
|方正鄭文公碑楷書
|簡
|6880
|方正好太王碑隸書
|簡
|6871
|方正王獻之小楷
|簡
|6924
|方正索靖章草
|繁
|6882
|方正西狹頌隸書
|簡
|6876
|方正石門頌隸書
|簡
|6895
|方正趙孟頫楷書
|簡繁
|9846
|方正靈飛經小楷
|簡
|6880
|方正米芾行書
|簡
|7776
|方正乙瑛碑隸書
|簡
|6891
|方正楊凝式行書
|簡
|6899
|方正八大山人行楷
|簡
|6871
|方正李邕行書
|簡
|6887
|方正魯迅行書
|簡
|7815
打包字體裡面有許多簡體字，但也有支援繁體中文的，大家就依照自己的需求安裝吧。
下載：
方正 35 款書法字體.rar（GOOGLE下載）
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