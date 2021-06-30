在找好看的中文字體嗎？方正電子推出「字美中華」公益計畫，計畫中推出 35 款字體讓大家免費下載，開放公益團體、新聞、出版、政府機構、學校、個人免費使用，該計畫精選 100 位中國歷代書法名家作品，開發成字型檔，又名「中華精品字型檔工程」，目前 35 款免費釋出的字體中免費授權大眾使用 5 年，其中甲骨文字型更是永久免費使用，有需要書法字體的朋友，可別錯過一次收下 35 款字體的機會啦～

這次的字體相當多，一共有 35 款，在尋找書法字體的你千萬不能錯過啦。

小編將本次字體的相關資料條列下來：

字體名稱 簡體 or 繁體 字數 方正劉炳森隸書 簡 7815 方正啟功行楷 簡 7815 方正舒同行書 簡繁 10165 方正沈尹默行書 簡 7815 方正爨寶子碑楷書 簡 7815 方正王鐸行草 簡 7815 方正文征明行草 簡繁 9846 方正趙孟頫行書 簡繁 9994 方正黃庭堅行書 簡繁 9840 方正蘇軾行書 簡繁 9905 方正柳公權楷書 簡 7813 方正顏真卿楷書 簡繁 9840 方正董其昌行書 簡 6871 方正文征明小楷 簡 6877 方正孫過庭草書 繁 7083 方正褚遂良楷書 簡 6875 方正泰山金剛經隸書 簡 7814 方正趙佶瘦金書 簡繁 10001 方正張猛龍碑楷書 簡 6819 方正石門銘楷書 簡 6872 方正鄭文公碑楷書 簡 6880 方正好太王碑隸書 簡 6871 方正王獻之小楷 簡 6924 方正索靖章草 繁 6882 方正西狹頌隸書 簡 6876 方正石門頌隸書 簡 6895 方正趙孟頫楷書 簡繁 9846 方正靈飛經小楷 簡 6880 方正米芾行書 簡 7776 方正乙瑛碑隸書 簡 6891 方正楊凝式行書 簡 6899 方正八大山人行楷 簡 6871 方正李邕行書 簡 6887 方正魯迅行書 簡 7815

打包字體裡面有許多簡體字，但也有支援繁體中文的，大家就依照自己的需求安裝吧。

下載：

方正 35 款書法字體.rar（GOOGLE下載）

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