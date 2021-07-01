苦累蛙圓體下載

電腦字體都用重複 N 遍了嗎？想下載新字體卻沒看到滿意的？最近小編發現 Kurewa Gothic 苦累蛙圓體這款新字體，這款字體是以前一款「紅道字體」的補字計畫，不過目前「紅道字體」的 Github 頁面已被關閉，由 hahamic （與獅尾圓體同作者）增加了 5 個字重並且增加一些符號、中文字而形成的字體，完全免費開放給大家使用，不論商業使用或個人使用通通沒問題。

免費字型下載

原本這款字體只有 Regular 一個字重，全新的「苦累蛙圓體」透過程式自動產生了 4 種字重：Light、DemiLight、Medium、SemiBold，共計五種。由於是程式自動產生的字重，因此不能確定字重裡每一個都是完整的字，可能有誤判的情形發生，所以「不是在 Regular 字重」裡的筆劃可能會消失。

免費可商用字體

可以到作者的 Github 點擊右上方 Code 按鈕，並點選 Download ZIP 下載 Kurewa Gothic 苦累蛙圓體。

苦累蛙圓體

解壓縮之後就能夠看到該字體的所有字重囉。

免費字體下載

這款字體可自由商用、不需付費、知會或標明作者，即可自由使用此字型。商業應用、改作為其他字型、將字型檔案修改重製為其他字型檔案也都沒問題，不過弱勢改作字體的話，檔案須同樣依 Open Font License 釋出。

免費手寫字體

使用之後我覺得原作的 Regular 這個字重用起來視覺上最好看，大家覺得如何呢？連結替大家準備在下方啦，免費的最香，趕快下載起來吧！

https://github.com/max32002/kurewa-gothic/

下載：
Kurewa Gothic 苦累蛙圓體.zip（GITHUB下載）
Kurewa Gothic 苦累蛙圓體.zip（GOOGLE下載）
Kurewa Gothic 苦累蛙圓體.zip（1DRV下載）
Kurewa Gothic 苦累蛙圓體.zip（MEDIAFIRE下載）
Kurewa Gothic 苦累蛙圓體.zip（MEGA下載）
檔案大小：92.73 MB

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