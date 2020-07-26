賢二體下載

電腦的字體全部都用膩了嗎？最近小編發現一款新字體「賢二體」，這款字體是由漢儀字庫與北京龍泉寺動漫中心聯合推出的字體，不論是商業使用、個人使用通通免費，雖然是對岸開發的字體，不過似乎沒有忽略繁體字，大部分的繁體字都能夠使用，文章後方幫大家準備好載點啦，不論 Mac、Windows 都能夠下載使用，趕快下載起來更新一下被遺忘的字體庫吧。你也可以參考：造字工房 99 種特殊中文字型免費下載

賢二體免費字體賢二體

賢二體的字體結構偏長，起筆較粗、收筆較鋒利，粗細相當明顯，筆劃笨拙微帶曲線感。字體組合結構鬆散，重心不穩，符合小和尚賢二詼諧幽默、惹人喜愛的個性。

免費字型

根據漢儀字庫官方網站說明，賢二體是一款免費可商用字體，不管是個人、商業使用通通沒問題。

可商用字型

賢二體

字體下載

點擊下方載點後即可安裝，安裝完成後在字型清單中會顯示為「XianErTi」，雖然是簡體字體，不過卻支援不少繁體字，大家點擊下方載點下載起來，試試看這款全新字體吧。

下載：
賢二體 XianEr.rar（GOOGLE下載）
賢二體 XianEr.rar（1DRV下載）
賢二體 XianEr.rar（MEDIAFIRE下載）
賢二體 XianEr.rar（RAPIDGATOR下載）
賢二體 XianEr.rar（MEGA下載）
檔案大小：6.30 MB

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