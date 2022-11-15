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FontSpace 網站使用說明

進到 FontSpace 網站後，便可點選首頁上方的「Fonts」開啟字型頁面，共有最新字型、熱門字型、隨機字型等等讓你挑選。

你也可以點擊「Styles」，從字體主題頁面找尋你喜歡的英文字體類型。

比較特別的是，FontSpace 網站還有提供「Collections」英文字型精選收藏，可以讓喜愛收藏英文字型的朋友找到喜歡的字型喔！

很棒的是，你還可以從 FontSpace 字型預覽上方的框框中，輸入你要測試的英文字下方的字體就會一同起更新，且預覽字型的右方還有提供該字體的圖片下載以及壓縮檔的功能。此外，在預覽框框的右側可讓你調整文字大小、背景顏色以及查看是否能商用。

若你想要分享你喜歡的英文字體給別人看的話，可在「圖片下載」頁面中複製圖片連結或直接下載圖片進行分享都行。對於喜歡好看品質又高的英文字體朋友， 趕緊點擊下方連結前往 FontSpace 網站看看，肯定會有你喜歡的字型唷！

FontSpace：https://www.fontspace.com/



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△ 3D 英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/3d

△ 素描英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/sketch

△ 科幻英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/sci-fi

△ 可愛英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/cute

△ 手繪英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/hand-drawn