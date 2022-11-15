FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

找不到好看品質又高的英文字體嗎？那麼不妨到 FontSpace 英文字體下載網看看吧！FontSpace 是一個收錄 98,000 萬種免費英文字體的網站，網站中所有英文字體全都是高品質合法許可字體，有許多字體可免費讓你做個人和商業用途，網站還有提供不同種類型字形主題讓你挑選，並可預覽及調整文字大小，對英文字體有興趣或工作上有需求的朋友，趕緊將 FontSpace 網站收藏起來吧！更多好看英文字體字下載網，可參考這篇：11 個設計師私藏英文字體！

FontSpace 網站使用說明

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

進到 FontSpace 網站後，便可點選首頁上方的「Fonts」開啟字型頁面，共有最新字型、熱門字型、隨機字型等等讓你挑選。

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

你也可以點擊「Styles」，從字體主題頁面找尋你喜歡的英文字體類型。

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

比較特別的是，FontSpace 網站還有提供「Collections」英文字型精選收藏，可以讓喜愛收藏英文字型的朋友找到喜歡的字型喔！

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

很棒的是，你還可以從 FontSpace 字型預覽上方的框框中，輸入你要測試的英文字下方的字體就會一同起更新，且預覽字型的右方還有提供該字體的圖片下載以及壓縮檔的功能。此外，在預覽框框的右側可讓你調整文字大小、背景顏色以及查看是否能商用。

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

若你想要分享你喜歡的英文字體給別人看的話，可在「圖片下載」頁面中複製圖片連結或直接下載圖片進行分享都行。對於喜歡好看品質又高的英文字體朋友， 趕緊點擊下方連結前往 FontSpace 網站看看，肯定會有你喜歡的字型唷！

FontSpace：https://www.fontspace.com/

以下次小編覺得不錯的 5 個英文字體主題在此分享給大家參考：

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

△ 3D 英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/3d

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

△ 素描英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/sketch

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

△ 科幻英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/sci-fi

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

△ 可愛英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/cute

FontSpace 超好看的英文字體下載庫，免費下載 9.8 萬個合法授權英文字型！

△ 手繪英文字型主題：https://www.fontspace.com/category/hand-drawn

FontSpace 高品質免費英文字體下載庫，9.8 萬個合法授權英文字型任你下載！ 相關文章

訪客留言

FontSpace 高品質免費英文字體下載庫，9.8 萬個合法授權英文字型任你下載！ 參考資料

香港郵政 - 特快專遞
郵件派遞. 郵件追查. 更改領取郵件之郵政局（未能成功派遞通知咭）. 派遞前短訊通知. 更改領件地點或派遞日期. 再次派遞郵件服務. 郵件轉遞服務. 香港郵政通函郵寄服務. 收取須簽收的郵件.
FontSpace 合法授權免費英文字型，支援線上預覽與收藏功能
除了上面提到的Fonts 選項外，導覽列的第二個選項Styles 則能夠瀏覽全部的字型外觀分類，使用者可以依照自己的需求來選擇需要的字型類別。 Free Font Download FontSpace.
【2022】20 款免費可商用英文手寫字體推薦，你想找的都在這裡！
免費可商用繁體中文手寫字體. 免費可商用 IG Reels 英文質感字型懶人包. 20 款免費可商用英文手寫字體推薦. 7 款免費可商用高級感英文字體推薦清單. 很多字型都是在大陸網站出現，如果遇到台灣無法瀏覽網頁的情況，可以使用 VPN 跨區到香港，參考 VPN 推薦 總覽 ...
英文字體下載包
提供中英文免费字体下载、手写字体下载、书法字体下载、艺术字体下载、手机字体... · Free-Fonts免費手寫英文字體下載· 3.UrbanFonts免費英文字型安裝· 4.FontSpace免費英 ...
FontSpace 免費的英文字型下載
如何使用 FontSpace 下載字型？. 將這篇文章快速佈署到你的網站. 1.進入 FontSpace 網站後，可使用搜尋關鍵字的方式或點擊上方 [Browse]開啟字型分類及更多協助你更快的找到你想要的字型方式。. 2.例如想找一個英文字母「K」就可以使用 Alphabetically 的方式來快速找到 ...
【英文字體推薦】10 個最美的英文字型 + 免費下載方法 – 英文庫
4. Halo Handletter. 這款由平面設計師 Mario Arturo 開發的手寫字體在筆畫中設計淡雅輕盈的弧度，為他 20 款設計字體中的完美典範，不過免費版只適用於非商業用途。. “We’re not perfect, but we’re perfect for each other.”. 立即下載字型. 5. Amsterdam. 哇！. 想不到有字型以 ...
15個最好用的英文字體下載網站推薦(2022更新)
本篇文章將介紹15個免費的英文字型下載網站，讓這些英文字體把你的設計作品提升到新的層次。 5. Abstract Fonts Abstract Fonts 是一個具有高品質字型的專業收藏庫網站。收藏庫中大部分的字型皆為免費使用，不論是用於個人或商業用途。
英文字型下載的網友經驗分享跟推薦，資策會 - 教育學習進修
15個最好用的英文字體下載網站推薦· 1. Google Fonts · 2. Font Squirrel · 3. FontSpace · 4. DaFont · 5. Abstract Fonts · 6. Behance · 7. FontStruct · 8.
繁體字型下載免費
繁体中文字体大全,中文字体,字库网-在线字体大全-字体下载-商业授权-字体转换字库网收录各种免费字体下载和商业字体库的网站，为设计师日常设计作品中会用到各种字体...12 ...
英文字體下載 - Android 8 更新
FontSpace · 4. DaFont · 5. Abstract Fonts · 6. Behance · 7. FontStruct · 8. 英文字型可遇不可求，艾倫推薦1001 free fonts 英文字型免費下載網站，站上的英文字體 ...