電腦字體很久沒有更新了嗎？今天小編要來跟大家分享一個網站 101font，101font 專門收集免費可商用字體，目前一共有 45 款免費可商用字體可下載，如果你也是字型收集控，那可別錯過這個網站啦！小編幫大家整理好打包下載的載點，有需要的就請自行服用囉。你也可以參考：造字工房 81 種特殊中文字型免費下載

△ 進入 100font 網站後，可以看到字體安裝、字體侵權等訊息，為了避免讓大家用到侵權字體，100font 特別收集網路上各式免費可商用的來源。

△ 再往下滑就可以看到所有字體，雖然縮圖不少都以簡體字來呈現，但是點擊進去可能會有繁體字的載點，大家就自己挖寶去囉！

△ 點擊進去之後，可以看到字體說明、介紹。

△ 除了字體說明外，字體風格、使用許可、參考資料、載點等 ... 101font 也都幫大家整理好啦～雖然 101font 主打收集的都是免費字體，建議大家下載使用時，要注意一下使用許可的部分。

△ 至截稿前 101font 目前一共收錄 45 款免費字體，包含：

若下載過程中，遇到百度網盤「頁面不存在問題」，請參考：Motrix、BDN 4.0.0 百度網盤載片神器、Pandownload 突破百度網盤下載限制

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龐門正道輕松體

沐瑤軟筆手寫體

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聯盟起藝盧帥正銳黑體

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打包下載：

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