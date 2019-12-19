100font

電腦字體很久沒有更新了嗎？今天小編要來跟大家分享一個網站 101font，101font 專門收集免費可商用字體，目前一共有 45  款免費可商用字體可下載，如果你也是字型收集控，那可別錯過這個網站啦！小編幫大家整理好打包下載的載點，有需要的就請自行服用囉。你也可以參考：造字工房 81 種特殊中文字型免費下載

問藏書房

△ 進入 100font 網站後，可以看到字體安裝、字體侵權等訊息，為了避免讓大家用到侵權字體，100font 特別收集網路上各式免費可商用的來源。

100font

△ 再往下滑就可以看到所有字體，雖然縮圖不少都以簡體字來呈現，但是點擊進去可能會有繁體字的載點，大家就自己挖寶去囉！

龐門正道輕松體

△ 點擊進去之後，可以看到字體說明、介紹。

沐瑤軟筆手寫體

△ 除了字體說明外，字體風格、使用許可、參考資料、載點等 ... 101font 也都幫大家整理好啦～雖然 101font 主打收集的都是免費字體，建議大家下載使用時，要注意一下使用許可的部分。

包圖小白體

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若下載過程中，遇到百度網盤「頁面不存在問題」，請參考：MotrixBDN 4.0.0 百度網盤載片神器Pandownload 突破百度網盤下載限制

  • 問藏書房
  • OPPO Sans
  • 龐門正道輕松體
  • 沐瑤軟筆手寫體
  • 手書體
  • 賢二體
  • 新葉戀體
  • 楊任東竹石體
  • 沐瑤隨心手寫體
  • 包圖小白體
  • 聯盟起藝盧帥正銳黑體
  • 思源黑體
  • 思源宋體
  • 阿里巴巴普惠體
  • 方正黑體
  • 方正楷體
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  • 龐門正道標題體
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  • 銳字真言體
  • 站酷高端黑
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  • 站酷慶科黃油體
  • 站酷文藝體
  • 站酷小薇LOGO體
  • Fandol 字體
  • Droid sans fallback
  • 清松手寫體
  • 台北黑體
  • ORADANO Mincho 明朝
  • 花園明朝體
  • 瀨戶字體
  • 思源真黑體
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  • 裝甲明朝字體
  • 源界明朝體
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打包下載：
100font 字體打包.zip（BAIDUWP下載）
檔案大小：633 MB

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