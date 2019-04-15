清松手寫體可商用免費下載，台灣人自己開發的字體支持起來！

2019-04-15 05:18:30 9M87

清松手寫體1

自然又好看的手寫字體很難找嗎？今天要跟大家分享一款由台灣人自己開發的字體「清松手寫字型」免費無償提供，以開發者游清松的本名為字體命名，目前已發表 2 款手寫體，第 3、4 版正在產出中，清松手寫體 1 目前已支援超過 8000 字，屬於較為完整的手寫字 ; 清松手寫體 2 則支援約 6500 字。有如此佛心的清松大哥，真的讓大家工作更「輕鬆」！心懷感激的下載起來吧～你也可以參考：原子筆手寫風格筆字型下載，851手書き雑フォント

清松手寫體 1

清松手寫體2
△ 上圖為「清松手寫體 1」，字體較為圓潤、飽滿，目前支援超過 8000 字。大家可能會好奇版權，清松手寫體的版權歸開發者游清松所有，但開放給所有人免費使用（包含商業使用）。

清松手寫體 ２

清松手寫體下載

△ 上圖為清松手寫體２，相較於第一款，更有手寫的溫度，我個人相當喜愛，畢竟手寫的溫度，是無法取代的！目前清松手寫體 2 支援約 6500 字，雖然沒有第一款多，但還是足夠一般使用，字體也持續更新中，將會持續補上缺少的字。

開發中字體：清松手寫體３／４／５

清松手寫體

△ 除了第一、二款清松手寫體外，目前開發者也預計未來會有三、四、五款清松手寫體出來，上圖為預覽圖，我個人非常喜愛第五種字體的手寫感，讓人感覺非常有溫度啊！就讓我們期待一波吧！

目前游清松先生將字體發布在它所經營的臉書社團「順其字然」中，未來 9M87 也會持續幫大家追蹤新字體的下落，分享就是給開發者最強大的激勵，大家趕快幫忙分享此文章給親朋好友，讓更多人認識這款有溫度的手寫字體吧！Windows 7/8/10 使用捷徑安裝字型，有效節省系統硬碟使用空間

清松手寫體１：
清松手寫體1.ttf（MEDIAFIRE下載）
清松手寫體1.ttf（ZIPPYSHARE下載）
清松手寫體1.ttf（GOOGLE下載）
清松手寫體1.ttf（1DRV下載）
清松手寫體1.ttf（本站下載）
檔案大小：6.05 MB

清松手寫體２
清松手寫體2.ttf（MEDIAFIRE下載）
清松手寫體2.ttf（ZIPPYSHARE下載）
清松手寫體2.ttf（GOOGLE下載）
清松手寫體2.ttf（1DRV下載）
清松手寫體2.ttf（本站下載）
檔案大小：4.83 MB

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