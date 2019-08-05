開箱小米 30W 快充只要 275 元，支援 USB Type A 與 Type C 雙孔槽手機電腦都能充

2019-08-05 07:49:50 9M87

小米 30W 快充

現在手機沒有電可能比沒有飯吃更嚴重，因此可以短時間把電充飽的充電頭更重要，今天小編就來開箱 CP 值超高的「小米 30W 快充」，只要台幣 275 元，就能輕鬆擁有，擁有 Type-C 及 USB 雙充電孔，Type-C 充電孔最高支援 30W 輸出、PD 快衝協議，也就是說你的 Macbook 或支援 Type-C 的筆電，用這個小小的快充，就能充電！跟著小編一起來看看這個必敗的小米 30W 快充

快充推薦

△ 小米 30W 快充外盒，擁有它除了快速充電之外，還可以一個抵兩個用，只要占用一個插座，就可以一次充兩個裝置。

小米 30W 快充

△ 拆開盒裝後，就是快充本體啦，也沒有附快充線，說句公道話，不過就台幣 275 元，還要人家再附兩條快充線，實在是說不過去，大家線材的部分就自己再另外購入吧！小米 30W 快充的大小不到一個手掌大，以兩個插槽的快充來說，這算是非常輕巧的 size！

小米快充開箱

△ 插頭採用摺疊式設計，輕巧的外型，也要好收納才行，出遠門的時候，只要把插頭折起來，放進包包裡，手機與電腦的充電頭就搞定啦，小編直接告別我電腦原本又大又重的變壓器～

PD快充推薦

△ 充電孔分別為 USB Type-A 及 USB Type-C，採用 AC 100~240V 寬電壓輸入，飛到全世界國家都可使用！

USB Type-A 單口輸出，最大支援 27W（5V/3A、9V/3A、12V/2.25A）
USB Type-C 的輸出，最大支援 30W（5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、15V/2A）、PD 快充

iPhone Xs 實測

小米快充開箱

△ 要達到快充有三個條件，必須要同時滿足才有快充的效果，分別是：裝置本身有支援＋快速充電器＋線材。再開始實測小米 30W 快充之前，我們先來看看 iPhone 原廠附贈的豆腐頭+線材，大約只有 5W。

小米

△ 使用小米 30W 快充+快充線材後，iPhone Xs 可達到約 12W 快充，比原廠附的充電線，整整快了 2 倍，如果 iPhone 搭配 USB Type-C to Lightening 充電線，最高可支援到 20W 快充，很可惜小編沒有這條線，所以沒辦法實測給大家看！不過只要買對線 iPhone X 以上版本支援到 20W 是沒問題的～

小米快充

△ 除了 iPhone 外，USB Type-C 接上 Android 手機、Macbook 也可以實現快充，不過小編的線材只支援到 12W，小米這款快充的 Type-C 最高支援到 30W 輸出，也支援 PD 快充協議，小小一顆筆電也能充！

小米快充開箱

△ 雙口輸出的話，小米 30W 最高支援 24W 輸出（5V/4.8A），小米 30W 快充只要台幣 275 元，就支援兩個充電孔、PD 快充、最高 30W 輸出、100V~240V 國際寬電壓、折疊式插頭設計，適合常常出差、當空中飛人趴趴走的你，或是不喜歡插座插滿一堆充電器，小米 30W 快充讓你一個抵兩個用！

小米 30W 快充更多資訊：https://buy.mi.com/tw/item/3192300023

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