快充充電器推薦

快充充電器該買哪一款？今天要來開箱小米 10/1 號才上市的「小米 USB 充電器 36W 快充版」，最大的優點就是只要台幣 295 元，就能擁有雙口輸出 USB QC 3.0 快充，具有 8 種安全保護，採用國際通用 AC100-240V 寬電壓輸入、50/60Hn 電壓頻率，全世界主要國家、地區攜帶一個就夠用。不小心把優點全部說出來，那就不囉嗦趕快來看開箱吧~你也可以參考：開箱小米 30W 快充只要 275 元，支援 USB Type A 與 Type C 雙孔槽手機電腦都能充

小米 USB 充電器 36W 快充版

△ 採用透明外盒包裝，體積小巧只有 5.5 x 5.5 x 2.8 cm，雖然透明可以直接看到內部，還是要把今天的主角「小米 USB 充電器 36W 快充版」請出來。

USB快充推薦

△ 這就是今天的主角啦，說到快充大家第一個反應可能是安全上的疑慮，根據官方給的資料「小米 USB 充電器 36W 快充版」外殼材質採用高溫阻燃材料，內建高精度硬體限流晶片，可以有效預防過壓、輸入輸出過流的情形發生，具有 8 重防護，包含：過壓保護、輸入過流保護、輸出過流保護、低紋波、短路保護、過溫保護、低電磁干擾、耐靜電。

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△ 剛剛說到它體積非常小巧，不只如此，收納也是非常方便，插頭的部分採用摺疊式插腳及較扁型的設計，出門旅行、商務出差放進包包也會比較便利。

小米 USB 充電器 36W 快充版 開箱

△ 上方提供兩個 USB-A 充電孔，支援 QC 3.0 快充協議，單口輸出最高 18W，雙口同時輸出最高可達 36W。

快充充電器開箱

△ 看完官方的數據，還是要來實測一下，實測單口輸出為 12.46W，基本上廣義的快充 10W 以上就可以算是啦，實際上還是要取決於設備支不支援、線材是否支援快充，如果以上這兩樣你都具備，只差一個快充充電器，那這個 295 元的小米 USB 充電器 36W 快充版，絕對是你的最佳選擇！

https://buy.mi.com/tw/item/3193700061

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