Google 地圖超速提醒

你出門導航都用什麼 APP 呢？相信 10 個人裡面會有 9 個回答是 Google 地圖，你知道嗎？Google 地圖又帶來好消息囉！Google 宣布將在本週內全面在 Android 及 iOS 系統推出測速照相及交通事故回報功能，這也代表著駕駛可以更了解道路況、降低發生事故的機率，讓我們看看更新有哪些改變吧！不過目前，小編還是覺得這款最好用：神盾測速照相搭配 Google 導航簡直神器，自從用它沒被開過罰單（iOS、Android）

Google 地圖車禍回報

△ 想看看自己有沒有被推送到更新，馬上打開 Google 地圖，在導航過畫面的右邊，會新增一個 + 號，點擊 + 號按鈕就可以新增：車禍、測速照相、塞車、施工、道路縮減、障礙車輛等，以及道路上有異物按鈕可以回報。

Google 地圖測速

△ 有了大家的回報之後，駕駛在駕駛的過程中，可以在導航路線圖上面看到使用者回報的訊息，如此一來駕駛就可以更清楚道路上所發生的狀況，根據 Google 表示，這些功能最快將會在一週內陸續推送到 Android 及 iOS 系統，大家可以期待一下囉！

https://www.blog.google/products/maps/new-ways-report-driving-incidents-google-maps/

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