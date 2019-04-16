有沒有好用的測速照相警示 APP？出門旅遊時 Google 導航已經是許多人依賴的導航工具，但美中不足的是 Google 導航一直沒有在台灣推出測速照相警示功能，今天來跟大家分享一個免費好用的 APP「神盾測速照相」，除了基本的固定式測速照相之外，經常出沒點、移動式、闖紅燈等通通支援，每位使用者均可回報新的測速照相地點，透過各位使用者的努力，APP 更新非常迅速，幾乎是天天更新，自從用了它到現在都還沒吃過罰單！雖然是這樣大家還是要保持速限，以策安全才是最重要~

△ 下載並安裝「神盾測速照相」後開啟，就可以看到 APP 主介面啦，點擊畫面左上方位置的「背景執行」，就可以開啟類似 Facebook Messenger 的聊天泡泡，速限資訊都會顯示在這個泡泡中。

△ 這時開啟 Google Map 搭配使用，可以說是神器中的神器，右邊的紅色有圈圈的是速限，我想開車族應該都很熟悉，左邊顯示的圈是目前時速，下方則是測速照相與我們的距離，以上圖為例，就是還有 1172 公尺才會到。

我個人使用到現在，覺得距離非常準確，如果有超速會有語音提示，經過測速照相點也會有語音提示。

△ 每個人都可以為神盾測速照相貢獻新的測速照相位置，如果你現在的位置剛好有測速照相，馬上進入主介面後，點擊左下方的「加入」，位置資訊就會立即被記錄下來，再點擊「編輯」，可以記錄下更詳細的測速照相型態，例如：固定式、移動式、經常出沒位置、車距攝影、闖紅燈等。

△ 建意你在開始使用前，可以偶爾進入設定頁面看看，第一個選項點下「更新」就會有新的測速照相點匯入，此外設定處也可以做許多微調，包含：抬頭顯示器模式、音量、提示聲音、警示距離調整、視窗大小等。雖然說是一款免費 APP，但基本上真的比起許多付費的測速照相偵測服務，多了警察移動式雷達、常出沒地點的提示，光是這點就可以省下好多罰單啦！基本上建議所有開車族，每個人都安裝起來是最好～

下載：

神盾測速照相（GOOGLE下載）

神盾測速照相（APPLE下載）