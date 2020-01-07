放假開車出遊，一個不小心就接到罰單嗎？今天要來跟大家分享一款免費測速照相 APP 「Omnie CUE」，搭配 Google 導航使用，基本上可以幫你擋掉大部分的罰單，而且測速照相的資料庫，所有人只要發現新的照相機都可以提交，所以全台灣的測速照相機基資料庫，Omnie CUE 都收藏的相當完整了，甚至還內建「區間測速」提醒，最新上路的測速法規，駕駛不用留意，讓它自動提醒你 ~ 區間測速可以參考：2020 年區間測速執法路段懶人包，開太快就吃罰單吧！

測速照相提醒

Omnie CUE 支援 Android 及 iOS 系統，文章最後方幫大家準備好載點啦。下載並打開之後，就可以開啟 APP 啦，開啟後共有三種模式：一般、懸浮、HUD 模式，個人建議開啟懸浮模式，再搭配 Google 地圖是大家最好上手的方式。

區間測速倒數提醒

區間測速 2020 年 1 月份才剛上路，辛亥隧道就開出 1000 多張罰單，讓駕駛非常頭痛，Omnie CUE 的區間測速倒數功能，能夠清楚顯示緩衝區間，讓駕駛輕鬆知道區間測速路段即將到來。

國道行車速度

國道各區間的行車時間與速度，在一般模式下都可以清楚呈現，甚至即時通知重大交通事故，像是：車禍、封閉道路等，或是施工、遊行等大範圍區域活動通知，還可分析預測交通雍塞程度，哪裡塞、何時塞、何時不塞通通一目瞭然！

投射玻璃 HUD 模式

懸浮模式

Omnie CUE 的懸浮模式，可同時開啟 Google 地圖，路線、測速照相提醒組合技，守住你的錢包，記得開車前把這個 APP 先下載到手機中，絕不吃虧！

下載：

Omnie CUE（Google Play 下載）

Omnie CUE（App Store 下載）