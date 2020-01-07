Google 地圖超速提醒

放假開車出遊，一個不小心就接到罰單嗎？今天要來跟大家分享一款免費測速照相 APP 「Omnie CUE」，搭配 Google 導航使用，基本上可以幫你擋掉大部分的罰單，而且測速照相的資料庫，所有人只要發現新的照相機都可以提交，所以全台灣的測速照相機基資料庫，Omnie CUE 都收藏的相當完整了，甚至還內建「區間測速」提醒，最新上路的測速法規，駕駛不用留意，讓它自動提醒你 ~ 區間測速可以參考：2020 年區間測速執法路段懶人包，開太快就吃罰單吧！

測速照相提醒

Google 地圖超速提醒

Omnie CUE 支援 Android 及 iOS 系統，文章最後方幫大家準備好載點啦。下載並打開之後，就可以開啟 APP 啦，開啟後共有三種模式：一般、懸浮、HUD 模式，個人建議開啟懸浮模式，再搭配 Google 地圖是大家最好上手的方式。

區間測速倒數提醒

超速APP推薦

區間測速 2020 年 1 月份才剛上路，辛亥隧道就開出 1000 多張罰單，讓駕駛非常頭痛，Omnie CUE 的區間測速倒數功能，能夠清楚顯示緩衝區間，讓駕駛輕鬆知道區間測速路段即將到來。

國道行車速度

測速APP iOS

測速APP iOS

國道各區間的行車時間與速度，在一般模式下都可以清楚呈現，甚至即時通知重大交通事故，像是：車禍、封閉道路等，或是施工、遊行等大範圍區域活動通知，還可分析預測交通雍塞程度，哪裡塞、何時塞、何時不塞通通一目瞭然！

投射玻璃 HUD 模式

測速照相APP

懸浮模式

測速照相提醒

Omnie CUE 的懸浮模式，可同時開啟 Google 地圖，路線、測速照相提醒組合技，守住你的錢包，記得開車前把這個 APP 先下載到手機中，絕不吃虧！

下載：
Omnie CUE（Google Play 下載）
Omnie CUE（App Store 下載）

Omnie CUE 測速照相超速 APP 完全免費下載，支援最新區間測速執法提醒 (iOS/Android) 相關文章

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Omnie CUE 測速照相超速 APP 完全免費下載，支援最新區間測速執法提醒 (iOS/Android) 參考資料

Omnie CUE 交通情報達人 免費交通情報 App：提供測速照相、危險路段、即時路況等最新行車資訊 - LINE購物
同時因應在路上發生車輛撞擊野生動物的情況層出不求，農委會特有生物研究保育中心所成立的「路殺社」與民間企業合作，開發具有「路殺熱點路段」提醒功能的 Omnie CUE 交通情報達人 App ，提醒用路人在野生動物常出沒的路段提醒減緩車速或提高警覺。 ...
‎在App Store 上的「Omnie CUE 交通情報達人」
下載「Omnie CUE 交通情報達人」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 ... 其他測速照相功能細項◎ ◎ ... 全螢幕⑷ 依車速警報：根據速度與距離做不同提醒，不超速就不吵你⑸ 區間測速路段：支援新式區間測速，科技執法&nbsp;...
Omnie CUE - Omnie CUE 區間測速 為你倒數計時 | Facebook
Omnie CUE 區間測速 為你倒數計時
Omnie CUE 交通情報達人应用排名和商店数据| App Annie
查看例如Omnie CUE 交通情報達人这种热门应用在Google Play商店中的每日应用 ... 其他測速照相功能細項◎ ◎ ... ⑶ 多樣顯示方式：鏡射(HUD)、全螢幕⑷ 依車速警報：根據速度與距離做不同提醒，不超速就不吵你⑸ 區間測速路段：支援新式區間測速，科技 ... App Annie追踪任何应用，日期，国家，分类和设备的所有不同推荐位置。
我在哪 – (Android Uygulamalar) — AppAgg
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導航王是我目前最愛用的app了，除非真的找不到指定地點才用google地圖加以輔助點進去 ”想去哪”後，可以用關鍵字或是地址設定目的地。每個月也都有固定的圖資更新，版本 分為3D版跟N5版，就我所知僅是差異在地圖顯示。
‎Omnie CUE 交通情報達人on the App Store - Apple
Download Omnie CUE 交通情報達人and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. ... 其他測速照相功能細項◎ ◎ ... 與距離做不同提醒，不超速就不吵你⑸ 區間測速路段：支援新式區間測速，科技執法你遵守⑹ 完整相機點：你&nbsp;...
Omnie CUE - 無廣告、不需購買更新，但功能都齊全：我們覺得 ...
b) 浮動視窗，支援背景執行，可同時使用導航軟體。 c) 自動更新 ... e) 依據車速調整警報距離，不超速就不吵你。 f) 提供區間測速路段。 g) 智慧提醒：偵測能力強，可提前通知。 h) 全台相機點 ... 免費APP幫你注意測速照相機，讓你開車出遊一路暢通【Omnie CUE 測速照相／即時路況／道路安全通知】ver.2. 立即預約&nbsp;...
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