開車高速公路推薦APP

農曆過年快到了，開車返鄉過年，該用什麼 APP 才能提醒駕駛避免超速受罰呢？今天小編幫大家整理出 2 款實用的免費超速 App，大家可以挑選出適合自己的 App 來安裝，不管你選擇哪一款，在出門之前，一定要下載一款來使用！

神盾測速照相搭配 Google 導航簡直神器

神盾測速照相

第一款是「神盾測速照相」，搭配 Google 導航使用，可以幫駕駛把超速罰單擋好擋滿，小編自己也是使用這款！真的非常實用啊～

優點：
1. 可搭配 Google 地圖使用
2. 支援區間測速緩衝倒數
3. 不浪費網路流量：偵測時不需網路
4. 全方位偵測：固定式、移動式、經常出沒點、高架橋、闖紅燈、違規取締點、流動式攝影
5. 支援 HUD 抬頭顯示
6. 完全免費使用，無內購
7. 資料庫完整

缺點：
1. 有廣告
2. 介面相對陽春

詳細介紹與 APP 下載：神盾測速照相搭配 Google 導航簡直神器，自從用它沒被開過罰單（iOS、Android）

Omnie CUE 測速照相超速

Google 地圖超速提醒

Omnie CUE 的懸浮模式，可同時開啟 Google 地圖，路線、測速照相提醒組合技，守住你的錢包，記得開車前把這個 APP 先下載到手機中，絕不吃虧！

優點：
1. 可搭配 Google 地圖使用
2. 支援區間測速緩衝倒數
3. 支援即時路況：即時通知重大交通事故：車禍、封閉道路、施工...
5. 支援分析預測交通雍塞程度：哪裡塞、何時塞、何時不塞...
6. 完全免費使用，無內購
7. 無廣告

缺點：
1. 載入時間較長

詳細介紹與 APP 下載：Omnie CUE 測速照相超速 APP 完全免費下載，支援最新區間測速執法提醒 (iOS/Android)

區間測速路段有哪些？

Google 地圖超速提醒

區間測速讓開車族苦惱了！2020 年 1 月份區間測速執法路段才剛上路，辛亥隧道才兩天就開出了 1000 張的罰單，國庫立刻進帳了 240 萬元；西濱兩天有超過 1781 件違規，國庫進帳約 623 萬元。雖然說遵守速限是必要的，不過區間測速的確會讓駕駛非常的煩惱，譬如說辛亥隧道速限是 50 公里，在這 600 公尺之內平均時速超過 60 公里就會吃上罰單，大家都只能慢慢開，如果國道全面實施區間測速的話，我想應該就沒人要上高速公路了吧！以下替大家整理 2020 年區間測速的執法路段，提供給駕駛朋友們注意囉！

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