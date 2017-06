系統優化工具人人都愛,一直以來我也超級愛使用各種不同的系統優化工具,當然是希望電腦越順越好,也可以一併清除不必要的系統垃圾與暫存檔, 這次要與大家推薦的是 WinUtilities Pro 系統優化工具 ,除了常見的各種系統清理、管理、優化功能之外,更有一鍵優化的方便功能,讓不懂電腦的你也可以試著自己清理電腦,甚至內建大家所熟悉的繁體中文語系,輕鬆搞定啦!

△ 在活動網頁點選 GET WINUTILITIES PRO NOW△ 輸入兩次電子郵件與勾選當下所使用的系統等,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 接著就可以得到 WinUtilities Pro 軟體下載點與活動專用的序號。△ 下載軟體後進行標準安裝,安裝版才可以啟用。△ 點選輸入註冊碼。△ 開啟軟體輸入註冊碼,貼上剛剛所取得的名稱與序號。△ 要重開機才會生效,其實不用~~~重新開啟軟體就是專業版囉!△ 軟體介面感覺頗不賴的,真的有種專業的感覺,而且有大家所熟悉的繁體中文語系,讓大家可以更快的上手使用。△ 所有的功能有分為清理修復、優化改善、隱私安全、檔案目錄、註冊表工具與系統工具,工具總共有 26 款。△ 第一次清理當然要使用一鍵維護的功能,主要運行清理與維修功能,一次運行比較方便。△ 幾項功能可以排程定時△ 26 款工具大家可以自己慢慢摸索,摸完一輪大概也要不少時間,大家好好整頓自己電腦吧!安裝版:檔案大小:6.31 MB