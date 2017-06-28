系統優化工具人人都愛，一直以來我也超級愛使用各種不同的系統優化工具，當然是希望電腦越順越好，也可以一併清除不必要的系統垃圾與暫存檔，這次要與大家推薦的是 WinUtilities Pro 系統優化工具，除了常見的各種系統清理、管理、優化功能之外，更有一鍵優化的方便功能，讓不懂電腦的你也可以試著自己清理電腦，甚至內建大家所熟悉的繁體中文語系，輕鬆搞定啦！
限時免費：http://sharewareonsale.com/s/free-winutilities-professional-edition-29-95-value
△ 輸入兩次電子郵件與勾選當下所使用的系統等，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 接著就可以得到 WinUtilities Pro 軟體下載點與活動專用的序號。
△ 下載軟體後進行標準安裝，安裝版才可以啟用。
△ 點選輸入註冊碼。
△ 開啟軟體輸入註冊碼，貼上剛剛所取得的名稱與序號。
△ 要重開機才會生效，其實不用~~~重新開啟軟體就是專業版囉！
△ 軟體介面感覺頗不賴的，真的有種專業的感覺，而且有大家所熟悉的繁體中文語系，讓大家可以更快的上手使用。
△ 所有的功能有分為清理修復、優化改善、隱私安全、檔案目錄、註冊表工具與系統工具，工具總共有 26 款。
△ 第一次清理當然要使用一鍵維護的功能，主要運行清理與維修功能，一次運行比較方便。
△ 幾項功能可以排程定時
△ 26 款工具大家可以自己慢慢摸索，摸完一輪大概也要不少時間，大家好好整頓自己電腦吧！
http://hi.ylcomputing.com/products/winutilities-pro
安裝版：
WinUtilities Pro 15.00.exe（官方下載）
WinUtilities Pro 15.00.exe（MediaFire下載）
WinUtilities Pro 15.00.exe（Rapidgator下載）
WinUtilities Pro 15.00.exe（ZippyShare下載）
WinUtilities Pro 15.00.exe（YunFile下載）
檔案大小：6.31 MB
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