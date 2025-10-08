限時免費 NetOptimizer 6.3.24.625 一鍵網路優化工具，網路速度慢不一定是中華電信的問題！

家裡寬頻速度已經選擇不低的方案，為什麼網路還是很慢？其實那只是來源速度快，但是接收端還是有網路的細節能夠優化，但是沒有一定的技術背景，很難自己去知道這些，更別說手動去調整。最近小編發現 NetOptimizer 這款網路優化工具，就算我們不是專家，也可以自動優化網路卡、TCP 等設定，一鍵讓網路速度變快、更穩定。活動免安裝版和序號可以直接到文末下載。

限時免費：https://www.netoptimizer.com/landing/minitool.php

進入活動頁面之後輸入名稱與信箱，之後點選 Get FREE NetOptimizer!

之後去信箱收信應該就能取得這次活動序號囉！

接著請大家到文章後方下載本次的主角 NetOptimizer，安裝之後開啟，點選右上角的 Activate now 來啟用序號。

最後貼上剛剛領取到的序號，以及領取時輸入的 Email 之後按下 Submit 送出就可以啦。

看到上方訊息就表示註冊成功囉，這次的限免活動是 1 年份使用授權。

進入軟體主介面後，主要可以看到 4 大功能，分別是：自動模式、進階模式、Wi-Fi 密碼及瀏覽器清理四大功能。

基本上直接點選第一個「自動模式」就可以囉，點選後它會分析電腦網路設定，包含：快取、DNS 伺服器、解析優先順序、延遲、網路連接速度、網路效率、網路效能、通道、封包等...

分析完成後它就會幫我們進行優化，一個按鍵完成各式複雜的網路優化，優化完成後必須重新開機來套用設定，基本上只要覺得電腦網路卡卡的、瀏覽網頁不順、看影片緩衝很久等等情況，就可以打開它來優化一下。

第二個功能是進階設定，這邊是給有網路專業背景的朋友去調整，大多數的參數都在剛剛自動優化時就調整完了，所以基本上如果你沒有特殊的需求，這個功能可以直接跳過。另外官方還提到 NetOptimizer 甚至可以延長 Wi-Fi 路由器的壽命，優化之後可以減少路由器因為負載過熱等問題，降低故障及延長使用壽命。

最後則是瀏覽器清理功能，瀏覽器百百種，像我自己工作時會使用 Firefox，看影片時會使用 Chrome，需要 VPN 時則會使用 Brave 或 Opera 等等，這時如果一個一個瀏覽器去打開清理就會很慢，透過 NetOptimizer 就可以一鍵清除瀏覽紀錄、快取、暫存檔、自動填充資料、密碼等。連結小編就放在下面，請大家趕緊收藏下來吧！

https://www.netoptimizer.com/

免安裝版：
NetOptimizer 6.7.25.819.7z（1DRV下載）
NetOptimizer 6.7.25.819.7z（RAPIDGATOR下載）
NetOptimizer 6.7.25.819.7z（MEDIAFIRE下載）
NetOptimizer 6.7.25.819.7z（GOOGLE下載）
NetOptimizer 6.7.25.819.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.08 MB

