限時免費 VoiceWave 3.1.1 即時變聲軟體，超過 100 種音效免費用

線上交友聊天時，想把聲音變成女聲？最近小編發現一款專業的變聲軟體 VoiceWave，可以輕鬆在線上聊天、直播、線上會議或遊戲中即時改變聲音，不論是 Discord、Zoom、Google Meet、Twitch、Skype 等平台變聲通通沒問題，不論是遊戲玩家、直播主、YouTuber 通通適用，除了改變男女聲調之外，還具備機器人、電影角色、遊戲角色等，原價美金 39.99 元，現在收下就能夠免費使用。

限時免費活動頁面：https://www.easeus.com/giveaways/contest/easeus-voice-changer.html

進入限時免費活動頁面之後，點選 Get License 就可以取得活動序號！！也太佛心～ 

變音軟體

軟體的部分小編整理在文章下方，安裝後開啟，需要先確認麥克風、喇叭資訊，確定後按下 Continue 繼續就可以。

變聲 APP

這裡我們不用特別選擇聲音，因為待會輸入註冊碼之後會全部解縮，直接按下 Get voice to enjoy 即可。

變聲 APP

進入軟體主畫面後，點選右上角 Upgrade 升級軟體。

變聲器下載

然後選擇 Enter License 來輸入序號。

免費變聲軟體

貼上剛剛領取到的序號之後，按下 Activate 就完成囉！

VoiceWave

回到主畫面看到右上方出現 Pro 的字樣就表示啟用成功，這次是 365 天的使用授權。

VoiceWave

VoiceWave 支援 100 多種即時變聲效果，包含人類、機器人、遊戲角色、電影角色等全音效解鎖。

VoiceWave

另外也支援上傳檔案之後，後製變音的功能，格式支援 MP3、WAV、AAC、AC3、AMR、MP2、MP4、M4A、WMV 等格式，軟體連結小編放下方，各位趕快去收藏下來吧。

https://multimedia.easeus.com/tw/voice-changer/

安裝版：
EaseUS VoiceWave 3.1.1.exe（EASEUS下載）
檔案大小：3.27 MB

免安裝版：
EaseUS VoiceWave 3.1.1.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：189.75 MB

