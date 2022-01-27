你覺得 Mac 內建的截圖不夠好用嗎？之前小編看好用的 Mac 截圖 APP 大部分都要付費，最近發現一個 shottr 截圖工具，功能相當強大，檔案大小也不大，最重要的是免費讓大家下載，功能相比 Mac 內建的截圖功能強很多，如此佛心的工具，還不收下來就太對不起開發者啦，支援最新 M1 處理器 Mac，目前這款工具一直在持續更新中，未來也會推出更多功能，非常推薦使用 macOS 系統的朋友，可以將 shottr 截圖工具收下唷。之前小編曾經分享過的 Snappy 截圖工具，也是 Mac 截圖相當好用的工具，特別是需要做圖片比較的朋友，一起下載看看哪款比較適合你吧。

文章後方幫大家準備好載點了，直接下載之後就可以安裝啟用。

初次使用需要打開系統偏好設定，將安全性與隱私偏好設定中，授權 shottr 就可以啦。

安裝後就可以看到上方工具列中出現 shottr 截圖工具囉，不論是全螢幕截圖、視窗截圖、滾動截圖等，shottr 通通支援，旁邊也有對應的快捷鍵可以參考，下方整理出 shottr 目前所有功能：



滾動螢幕截圖

馬賽克功能

文字標注

圖片尺寸測量

專用資料夾儲存截圖，保持桌面乾淨

放大功能

OCR 辨識功能

顏色滴管工具

截圖完畢之後，會打開編輯視窗，不論是要加文字、馬賽克、圖片，都可以在這個視窗完成。最強大的是他還可以「一鍵去除」截圖中不需要的部分！編輯完畢後就能夠儲存圖片啦。連結小編幫大家放下方，有用 Mac 電腦的朋友別猶豫啦，趕快收下吧。

https://shottr.cc/

下載：

shottr 螢幕截圖工具 ( DMG 下載 )