Mac 有沒有好用的螢幕截圖工具？究竟什麼樣的截圖軟體才叫做好用，依照每個人的需求答案就會有所不同，像是有些人不希望截圖完畢後在電腦產生太多圖檔，有些人則是希望能夠產生指定尺寸的截圖等，今天小編要跟大家分享的這款 Mac 截圖工具 Snappy，則是能夠滿足「比對」兩個份檔案的需求，Snappy 會在截圖完畢後，用懸浮視窗的方式，將圖片顯示在視窗最上層，就像在螢幕上貼了便利貼一樣，若你經常有比對文件、圖片的需求，Snappy 對你來說就是最佳截圖工具。你也可以參考：ScreenTray Mac 截圖神器，支援截圖馬賽克 / 一鍵上傳雲端資料夾 / 複製貼上圖片 / 圖片註解

目前 Snappy 可在 App Store 免費下載，且能夠在 iOS 裝置間同步截圖檔案，因此你的 iPad、iPhone 也能夠使用。

安裝完畢後點擊右下方的 Got it! 就可以開始使用囉。

Snappy 的截圖快速鍵是 Shift + command + 2，鍵盤按下快速鍵之後就可以進行截圖。

剛剛提到 Snappy 的特殊之處在於能夠懸浮顯示截圖的結果，不過當然不只這樣，一般截圖工具的功能 Snappy 也都有，包含標記、增加文字、新增線條等編輯功能等。

另外，Snappy 也能一鍵產生分享連結傳送給朋友，還能夠結合第三方服務，例如 : Evernote、imgur 等，可直接將截圖傳送至第三方服務上。

若要進行文件比對的話，直接分次截圖，兩次的截圖都同樣會懸浮在視窗最上層，這樣就可以快速比對兩張圖片的不同之處啦，各位若有這樣的需求，不妨試試這款 Snappy 免費截圖工具吧！

下載：

Snappy （App Store 下載）