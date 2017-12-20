ScreenFloat 截圖畫面懸浮器，使用 Mac 做簡報、寄 Email、查資料時，常常會需要截圖做成資料，這時總是要到桌面找截好的圖片，截圖又是以時間日期命名的，如果截圖有太多張，要花不少時間找，這時候 ScreenFloat 就是好用的小工具啦，它可以讓截圖永遠保持在視窗的第一層，就像浮起來似的，還可以拖移隨時取用，做報告或找資料時開啟 ScreenFloat 再進行截圖的話，工作效率可以大大提升！
△ 截完圖之後螢幕左邊會出現懸浮視窗，是剛剛的截圖畫面，這時點擊懸浮視窗的左下角可以馬上拖移使用。
△ 像是以圖搜圖
△ 或是寄 Email 當附加檔都一指就完成啦！
https://eternalstorms.at/ScreenFloat/
檔案下載：
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ScreenFloat.zip（YunFile下載）
ScreenFloat.zip（本站下載）
檔案大小：4.3 MB
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