生活中常常發生臨時要印文件的情形，你會先想到要去哪裡印呢？我自己是會先想到 7-11、全家超商，雖然比起一般的影印店來得貴，不過考慮到臨時需要，便利和快速才是才是我當下考量的條件，你知道嗎？現在用 LINE 就將要列印的文件上傳到 ibon，完全不需要把重要文件從 LINE 下載到隨身碟裡面再到 7-11 去插上 ibon、或是寄 Email 到 ibon 專屬服務信箱，直接透過 LINE 上傳文件後，再到 7-11 操作即可雲端列印文件，這招趕快學起來，非常實用啊。

首先加入 ibon 生活便利站官方帳號 LINE 好友，文章後方有幫大家準備好好友連結，加入後按下下方的「雲端列印」並選擇許可。

接著就可以進入上傳要列印文件的步驟啦，勾選後選擇你要列印的文件，可以事先下載到手機中，若你平常都在用 LINE 傳文件就非常方便，若檔案在電腦中的話同樣能傳，不論手機、電腦通通適用。

這邊有個上傳檔案的限制，小編發現檔案大小大於 10MB 就不能上傳了，格式的話不論是 doc、pdf、png、jpg 等文件通通沒問題，若你要列印的文件大小超過 10MB 可能還是要存到 USB 再去列印。

上傳完畢後，看到上圖 QRCode 就代表成功囉，這時候你就可以前往 7-11 囉。你上傳的文件是有期限的，期限是 3 天，3 天後沒有前往 7-11 列印文件就會失效。

到 7-11 之後找到 ibon 按下左上方的「代碼輸入 or QRCode 掃描」。

接著選擇 「條碼辨識 or QRCode 掃描」。

這時候打開 LINE 剛剛上傳成功頁面的 QRCode 放在平台上掃描。

掃描完成後就可以看到文件預覽列印縮圖，選擇要列印的尺寸、排版方式後按下下一步。

最後確認金額是否正確，沒問題的話按下確定完成囉。

觀察一下旁邊的列表機上方的小螢幕是否有亮起，沒有的話請通知店員開啟列表機，你的文件就會成功印出啦！在還沒有這個服務之前，小編都是將文件寄到 ibon 的 Email 中上傳，現在用 LINE 就能夠上傳真的方便很多，經常有列印需求的趕快加入 ibon 的 LINE 官方帳號吧！

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