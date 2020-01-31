文書檔案傳遞時常常會遇到郵件大小限制，譬如說超過 10 MB 就不能傳送，趕在最後一刻做好的文件最後又寄不出去，不是超級十日十人干的嗎？因此這次限時免費的工具 FILEminimizer Office 請務必收藏在工作電腦當中，因為這是一款專門壓縮文書檔案的工具，支援常見的 PowerPoint（PPT、PPTX、PPS、PPSX）、Word（DOC、DOCX）與 Excel（XLS、XLSX）檔案格式，經過實測可以有超過 90% 的檔案壓縮率，卻同時還保有還可以的文件品質，大家可以自己測試看看囉！

△ 進入活動頁面之後，點選網頁中的 Download FILEminimizer Office V7 For Free。

△ 之後簡單填入名稱與信箱，再點選 Send Me The Link 就會送信到您填寫的信箱當中。

△ 信件內包含有軟體下載點與這次活動的註冊序號，安裝版與免安裝版都可以到文末下載唷！

△ 安裝版有個好處，就是具備有 Word、Excel、PowerPoint 等等的外掛，可以方便快速來使用。

△ 開啟軟體後會先進入註冊頁面，請點選右側的 Enter registeration Code，之後填入剛剛所取得的註冊資訊，最後點選 Register。

△ 接著就會看到註冊成功的視窗。

△ 雖然註冊成功了，但是還有一個軟體啟用的步驟，選擇線上啟動繼續即可。

△ 到這個畫面才是真正啟用成功囉！

△ 軟體畫面是英文的，不過在操作上並不難，首先加入要壓縮檔案，支援多檔案的批次壓縮，之後選擇要輸出的資料夾，再來調整壓縮等級，越右邊壓縮等級越高，調整完成之後再點選 Optimize Files 開始壓縮。

△ 壓縮等級有自訂的選項，可以自己調整 PowerPoint、Word 與 Excel 三種格式的壓縮等級。

△ 開始壓縮時就稍微等待一下囉！

△ 實測主要以圖片為主的 PPT 檔案，Visually Lossless 的壓縮等級其實成效不佳，才壓縮了 6.2%。

△ 再以 Visually Lossy（Strong）的壓縮等級去壓縮，就有 92.8% 的壓縮率，這非常驚人啊！其實文書檔案會肥大，大多是因為插入了圖片，圖片數量多的話，檔案就會大，因此這款工具可以壓縮文件中的圖片檔案，圖片品質他稍微降低一些，就可以有效的大幅縮減整個文件的大小，這樣的用法除了可以用再寄送文件之外，有時候交出去的文件檔案品質不用太好，避免文件被盜用等等唷～

http://www.balesio.com/fileminimizer/chn/index.php

安裝版：

FILEminimizer Office 7.0.exe（AMAZONAWS下載）

FILEminimizer Office 7.0.exe（GOOGLE下載）

FILEminimizer Office 7.0.exe（1DRV下載）

FILEminimizer Office 7.0.exe（MEDIAFIRE下載）

FILEminimizer Office 7.0.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：5.18 MB

免安裝版：

FILEminimizer Office 7.0.7z（GOOGLE下載）

FILEminimizer Office 7.0.7z（1DRV下載）

FILEminimizer Office 7.0.7z（MEDIAFIRE下載）

FILEminimizer Office 7.0.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：3.34 MB