圖片壓縮可以節省空間,尤其是放到網路上的圖片,能兼具影像品質與檔案最小化是最完美的狀態,通常我們都會透過圖片壓縮工具來完成,FILEminimizer Pictures 就是一款專用的圖片壓縮工具,通過文件優化技術將照片和圖片的大小減少多達 98%。壓縮圖片之後,圖片在保有原始格式的狀況下,圖片品質保持不變,不過檔案卻會小了許多,有需求的朋友也可以試試看唷!

△ 進入活動頁面之後點選 GET IT FOR FREE。

△ 再來點選 0 元的 FILEminimizer Pictures 3.0 - Commercial License 繼續。

△ 之後確認 Total Price 金額是 0 元之後,COMPLETE CHECKOUT 進入結帳程序,不過也因為不用付款,所以會直接將限時免費的軟體資訊寄送到信箱。

△ 之後就可以收到軟體下載與這次的活動序號,免安裝版替大家準備好了,可以到文末下載。

△ 開啟軟體後從 Help > Enter registeration Code 進行軟體註冊。

△ 填入剛剛所取得的註冊資訊。

△ 之後就會看到註冊成功的通知。

△ 不過還要再進行線上啟動的步驟,選取 Activate online 之後 Next 繼續。

△ 最後就會完成線上啟動,就可以開始使用軟體囉!漫長的註冊步驟終於完成了^^。

△ 拖曳要壓縮的圖片到軟體內,就會新增到列表當中,壓縮的選項在軟體下方,有 Web 與信箱壓縮、標準壓縮與列印品質的壓縮,也可以 Custom Compression 自訂品質的壓縮。

△ 自訂品質可以選取圖片大小,以及 JPEG 的圖片品質。

△ 若是選取 Standard Compression 標準壓縮其實會自動調整圖片長寬大小,預設應該是 1024 寬度的圖片,如果原本的圖片寬度比較大,那麼當然會有很顯著的壓縮效果。

△ 後來使用 Custom Compression 設定同樣寬度的大小,後來發現全部也都只是壓縮成 JPEG Quality 85 的圖片,或有 FILEminimizer Pictures 有獨特的圖片壓縮演算法,不過若是要說到無損壓縮的話,我個人還是比較推薦 JPEGmini 或是 PPDuck3 電腦的工具唷!FILEminimizer Pictures 我個人覺得只是比較偏向圖片批次壓縮工具而已^^。

http://www.balesio.com/fileminimizerpictures/eng/index.php

免安裝版:

FILEminimizer Pictures 3.0.7z(GOOGLE下載)

FILEminimizer Pictures 3.0.7z(1DRV下載)

FILEminimizer Pictures 3.0.7z(MEDIAFIRE下載)

FILEminimizer Pictures 3.0.7z(RAPIDGATOR下載)

FILEminimizer Pictures 3.0.7z(MEGA下載)

檔案大小:3.64 MB