FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

圖片壓縮可以節省空間，尤其是放到網路上的圖片，能兼具影像品質與檔案最小化是最完美的狀態，通常我們都會透過圖片壓縮工具來完成，FILEminimizer Pictures 就是一款專用的圖片壓縮工具，通過文件優化技術將照片和圖片的大小減少多達 98％。壓縮圖片之後，圖片在保有原始格式的狀況下，圖片品質保持不變，不過檔案卻會小了許多，有需求的朋友也可以試試看唷！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/fileminimizer-pictures-30

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 進入活動頁面之後點選 GET IT FOR FREE。

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△ 再來點選 0 元的 FILEminimizer Pictures 3.0 - Commercial License 繼續。

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△ 之後確認 Total Price 金額是 0 元之後，COMPLETE CHECKOUT 進入結帳程序，不過也因為不用付款，所以會直接將限時免費的軟體資訊寄送到信箱。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 之後就可以收到軟體下載與這次的活動序號，免安裝版替大家準備好了，可以到文末下載。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 開啟軟體後從 Help > Enter registeration Code 進行軟體註冊。

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△ 填入剛剛所取得的註冊資訊。

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△ 之後就會看到註冊成功的通知。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 不過還要再進行線上啟動的步驟，選取 Activate online 之後 Next 繼續。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 最後就會完成線上啟動，就可以開始使用軟體囉！漫長的註冊步驟終於完成了^^。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 拖曳要壓縮的圖片到軟體內，就會新增到列表當中，壓縮的選項在軟體下方，有 Web 與信箱壓縮、標準壓縮與列印品質的壓縮，也可以 Custom Compression 自訂品質的壓縮。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 自訂品質可以選取圖片大小，以及 JPEG 的圖片品質。

FILEminimizer Pictures 圖片無損壓縮工具

△ 若是選取 Standard Compression 標準壓縮其實會自動調整圖片長寬大小，預設應該是 1024 寬度的圖片，如果原本的圖片寬度比較大，那麼當然會有很顯著的壓縮效果。

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△ 後來使用 Custom Compression 設定同樣寬度的大小，後來發現全部也都只是壓縮成 JPEG Quality 85 的圖片，或有 FILEminimizer Pictures 有獨特的圖片壓縮演算法，不過若是要說到無損壓縮的話，我個人還是比較推薦 JPEGmini 或是 PPDuck3 電腦的工具唷！FILEminimizer Pictures 我個人覺得只是比較偏向圖片批次壓縮工具而已^^。

http://www.balesio.com/fileminimizerpictures/eng/index.php

免安裝版：
FILEminimizer Pictures 3.0.7z（GOOGLE下載）
FILEminimizer Pictures 3.0.7z（1DRV下載）
FILEminimizer Pictures 3.0.7z（MEDIAFIRE下載）
FILEminimizer Pictures 3.0.7z（RAPIDGATOR下載）
FILEminimizer Pictures 3.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.64 MB

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